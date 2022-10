Erajaya Bawa Action Camera Insta360, Segini Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Erajaya Active Lifestyle mengumumkan kehadiran dan ketersediaan action camera Insta360 di jaringan ritel online dan offline milik Erajaya Group. Kehadiran Insta360 disebut Erajaya melengkapi portofolio produk pendukung gaya hidup aktif perusahaannya.“Dengan meningkatnya peminatan masyarakat untuk membuat konten berkualitas pada saat bergerak atau on the go, kami percaya produk Insta360 akan disambut baik oleh pelanggan kami dan menjadi pilihan untuk mengabadikan momen penting secara imersif,” ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.Kamera aksi Insta360 didukung teknologi FlowState Stabilization, diklaim berkemampuan meredam guncangan selama perekaman sehingga memungkinkan pengguna merekam dan menghasilkan video yang stabil.Sebagai informasi, Insta360 mengusung sejumlah kategori, termasuk One RS, Go2, dan One X2. Sedangkan Insta360 One RS merupakan kamera aksi dengan sistem modular, disebut memungkinkan kamera ini bertransformasi menjadi kamera 360.Semnetra itu, Insta360 Go2 merupakan kamera aksi berukuran mungil dan didukung kemampuan tahan air. Kategori Insta360 One X2 mengusung dimensi ringkas dan diklaim mampu merekam gambar 360 derajat dengan resolusi 5,7K.Konsumen telah dapat membeli produk Insta360 di gerai Urban Republic, Erafone dan iBox Store, serta laman e-commerce Eraspace.com dan Urban Republic Official Store di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee.Insta360 One RS Twin Edition dipasarkan seharga Rp8.499.000, sedangkan Insta360 One RS 4K Edition seharga Rp5.399.000. Sementara itu, Insta360 Go2 Standard Version (32GB) ditawarkan seharga Rp4.399.000, Insta360 Go2 High-Capacity Version (64GB) seharga Rp4.999.000 dan Insta360 One X2 seharga Rp7.399.000.