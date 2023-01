Tab For You Mulai Tersedia di Twitter Versi Web Desktop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tab For You Twitter, yang muncul di perangkat bersistem operasi iOS pada awal pekan lalu, telah mulai digulirkan ke platform jejaring sosial versi peramban web. Antarmuka baru ini menggantikan ikon berkelip atau sparkle.Sebagai pengingat, ikon ini sebelumnya memungkinkan pengguna untuk beralih antara feed yang dihasilkan oleh algoritma dan feed berdasarkan kronologi terbalik. Mengutip The Verge, tab For You ini telah menjadi tampilan default yang menyapa pengguna saat pertama kali mengunjungi Twitter setelah update tersedia di peramban web.Pada hari Jumat pekan pertama bulan Januari 2023 lalu, Twitter menyebut bahwa antarmuka baru ini akan segera digulirkan pada perangkat Android. Twitter memperkenalkan fitur serupa pada tahun 2022, namun segera mengabaikan ide tersebut.Ide ini diabaikan Twitter setelah sejumlah pengguna mengeluh bahwa mereka tidak menginginkan feed yang sebelumnya disebut sebagai Home, yang ditawarkan kepada mereka. Namun, pada akhir tahun 2022 lalu, Musk berkicau bahwa Twitter akan menghadirkan perubahan baru.Melalui akun Twitter miliknya, Musk menyebut bahwa linimasa utama seharusnya memungkinkan kemudahan untuk beralih antara unggahan teratas, terbaru, trending dan topik yang diikuti pengguna.Selain itu, Musk juga menyatakan bahwa navigasi pencarian Twitter telah menawarkan kemampuan tersebut setelah pengguna melakukan pencarian. Sebelumnya, Twitter melakukan pengurangan staf lebih lanjut di tim kepercayaan dan keamanan yang menangani moderasi konten global dan di unit yang terkait dengan ujaran kebencian dan pelecehan.Korban pemecatan di platform media sosial milik Elon Musk termasuk yang relatif baru direkrut seperti Kepala Integritas Situs untuk Kawasan Asia-Pasifik, Nur Azhar Bin Ayob, dan Direktur Senior Kebijakan Pendapatan Twitter, Analuisa Dominguez.Sementara itu, Twitter mengumumkan tengah berupaya untuk menghadirkan kembali banner #ThereIsHelp, fitur yang mengarahkan pengguna ke pusat panggilan telepon pencegahan bunuh diri dan sumber keamanan lain saat mencari konten tertentu.Twitter sebelumnya telah menghapus alat keamanan pada pekan ini, sebagai bagian dari perintah yang dititahkan oleh Elon Musk. Informasi ini kemudian dikonfirmasi oleh Head of Trust and Safety Twitter Ella Irwin, meski Irwin menyebut penghapusan ini hanya bersifat sementara.