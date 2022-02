Donald Trump Rilis Platform Medsos Truth Social, Jiplak Twitter?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tampilan platform medsos Truth Social

(REN)

Jakarta: Mantan presiden AS Donald Trump resmi merilis media sosial (medsos) bersama Truth Social . Namun platform medsos itu seolah 'menjiplak' habis Twitter.Bukan tanpa sebab, medsos besutan Trump memiliki interface yang mirip sekali dengan Twitter. Bahkan beberapa fitur pun tampak sama persis dengan medsos berlambang burung tersebut.Mulai dari tampilan linimasa yang mirip Twitter , postingan bernama Truth yang mirip dengan Tweet, sampai fitur posting ulang Re-Truth seperti Re-Tweet.Perbedaannya adalah belum adanya fitur pesan langsung (Direct Message) di platform Truth Social. Laporan The Verge, fitur itu masih dikembangkan perusahaan media The Trumpt Media and Tecnology Group (TMTG).Awalnya, medsos baru milik Trump ini diperkenalkan pada Oktober 2021 lalu. Donald Trump mencetuskan membuat Truth Social setelah akun medsosnya diblokir dari beberapa platform.Dirinya pun langsung memproklamirkan jika platform Truth Social akan menjadi medsos besar di AS. Meskipun kehadiran medsos baru Trump ini disinyalir menjadi 'alat politik' dirinya untuk kembali maju menjadi calon presiden AS."Truth Social adalah platform media sosial "Tenda Besar" Amerika yang mendorong percakapan global yang terbuka, bebas, dan jujur tanpa membeda-bedakan ideologi politik," tulis keterangan di situs resmi Truth Social.Saat ini, Truth Social telah resmi dirilis dan baru bisa didapatkan di App Store. Aplikasi yang dominan berwarna ungu dan putih itu juga masih sebatas untuk pengguna di AS.