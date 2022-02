Digelar 10 Maret, CTI IT Infrastructure Summit 2022 Bahas Solusi IT Bagi Bisnis di Usai Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Computrade Technology International (CTI), penyedia solusi IT di Indonesia akan menggelar konferensi tahunan yaitu CTI IT Infrastructure Summit 2022 yang bertajuk “Making Connected Enterprise a Reality: Thriving the Post COVID-19 World”.Berbeda dari topik yang selama ini dibahas yaitu mengenai cara bisnis bertahan di tengah pandemi, CTI ingin memberikan panduan, pengalaman, dan pengetahuan cara pelaku bisnis berinvestasi di teknologi untuk pertumbuhan berkelanjutan di era setelah pandemi COVID-19.CTI IT Infrastructure Summit 2022 yang akan digelar pada tanggal 10 Maret mendatang per hari ini sudah membuka registrasi untuk para pelaku bisnis di Indonesia hingga Malaysia dan Filipina.Diketahui sebelum pandemi banyak perusahaan baik B2B maupun B2C yang telah menjadikanpelanggan sebagai fokusnya. Namun hal tersebut belum cukup untuk dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tuntutan pelanggan yang juga terus berubah seiring dengan adaptasi pelanggan di era pandemi.Pelanggan saat ini memiliki kontrol yang lebih besar dalam mengambil keputusan untuk memilih produk dan layanan yang akan digunakannya, sebagai konsekuensi logis terbukanya berbagai saluran informasi.Hal ini menjadikan pelanggan tidak dengan mudah berinteraksi dengan berbagai merek yang tidak memiliki loyalitas pada merek produk atau layanan tertentu. perusahaan harus beradaptasi dengan pola dan kebiasaan baru para pelanggan tersebut jika ingin berisiko ditinggalkan mereka.“Saat ini, menjadi customer-centric bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan jika perusahaan ingin bertumbuh. Tetapi mengalihkan perusahaan untuk fokus pada pelanggan tidaklah mudah,” ujar CEO CTI Group, Rachmat Gunawan.“Bagi banyak bisnis, kurangnya keselarasan antara fungsi front, middle dan back office, kendala warisan IT, dan kurangnya integrasi antar berbagai elemen yang ada dalam sebuah perusahaan, menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menjadi gesit dan responsif terhadap perubahan yang terjadi,” sambungnya.Dia mengklaim CTI IT Infrastructure Summit 2022 adalah kesempatan terbaik bagi pelaku bisnis belajar tentang penyelarasan seluruh lini bisnis yang semakin terhubung untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan sekaligus meningkatkan kinerja bisnis.Di tanggal 10 Maret nanti ada lebih dari 10 brand IT terkemuka global turut mendukung CTI IT Infrastructure Summit 2022 seperti Veeam, Cloudflare, Huawei, Rubrik, Extrahop, NetApp, Alibaba Cloud, Commvault, dan Entrust yang akan membagikan pandangan dan teknologi mereka.