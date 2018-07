Synology Ciptakan Perlindungan Data di Penyimpanan Fisik, Virtual, dan Cloud

Synology mengumumkan solusi aplikasi backup data yang hadir dalam paket Active backup yakni versi resmi Active Backup for Office 365 dan versi beta Active Backup for Business.Active Backup for Office 365 diklaim menggunakan teknologi single instancing yang tidak hanya membantu perusahaan dalam pengelolaan dan ketersediaan data Office 365, tapi juga secara signifikan mengurangi tempat yang dipakai untuk backup.Single instancing memastikan efisiensi dengan memindahkan dan menyimpan berkas-berkas dengan konten unik saja.Deduplikasi tingkat blok membantu perusahaan menyimpan lebih banyak data dengan lebih sedikit ruang penyimpanan, dengan hanya meyimpan blok berkas yang berubah ketika dibandingkan dengan versi berkas sebelumnya.Tersedia juga backup fungsi pencarian konten dikhususkan untuk mencari di email dan lampiran, memampukan pengguna untuk mencari email ketika dibutuhkan untuk pemulihan, dalam waktu sesingkat mungkin.Sementara itu, Active Backup for Business mengintegrasikan berbagai teknologi yang diadopsi DiskStation Manager (DSM). Untuk sistem berkas Btrf, Synology telah mengembangkan fungsi Global Deduplication untuk secara signifikan mengurangi ruang yang dibutuhkan untuk backup.Integrasi dengan Virtual Machine Manager memungkinkan backup NAS dari server fisik atau mesin virtual bisa berjalan langsung di DSM, memaksimalkan ketersediaan data dan aplikasi.Berkat teknologi Charger Block Tracking, pengguna hanya melakukan backup bertahap dan bukan penuh setiap saat sehingga tidak memakan waktu dalam prosesnya.(MMI)