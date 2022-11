Pendaftaran Pengguna Baru Twitter Alami Peningkatan Signifikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satu bulan setelah menyelesaikan pengambilalihan Twitter, Elon Musk mengklaim pendaftaran pengguna baru platform jejaring sosial ini mencapai rekor tertinggi dalam sejarah perjalanannya.Mengutip Engadget, miliarder ini membagikan informasi yang menjelaskan secara mendetail kondisi Twitter saat ini, serta visi yang diusungnya untuk platform tersebut. Menurut salah satu grafik yang dibagikan Musk, per 16 November lalu, pengguna baru Twitter meningkat sebanyak dua juta akun per hari selama satu pekan terakhir.Musk juga menambahkan bahwa pendaftaran akun baru harian meningkat 66 persen jika dibandingkan dengan periode tujuh hari yang sama pada tahun 2021 lalu. Musk menyebut pengguna aktif per menit juga mengalami peningkatan signifikan.Basis pengguna Twitter disebut Musk mengusung jumlah rata-rata sebanyak delapan juta pengguna aktif per menit per hari selama tujuh hari terakhir. Jumlah pengguna pada tanggal 15 November, mewakili peningkatan sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Musk juga menggunakan grafik tersebut untuk mengklaim bahwa impresi ujaran kebencian baru-baru ini mengalami penurunan. Bahkan jika data yang dibagikan Musk akurat, artinya informasi ini akan mengundang diskusi oleh banyak pihak.Sebagai contoh, grafik soal ujaran kebencian menyajikan, setidaknya, gambaran situasi yang tidak lengkap. Penilaian ini didasari pada sejumlah faktor, termasuk faktor bahwa data tersebut hanya mencakup tweet dalam bahasa Inggris.Faktor lainnya yaitu terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa baru-baru ini, Twitter berhenti menegakan kebijakan soal perilaku kebencian, karena berlaku untuk pelecehan yang ditargetkan pada pengguna transgender.Namun, tidak satupun dari grafik yang dibagikan Musk memberikan insight terkait kondisi finansial Twitter. Menurut sejumlah laporan, Musk baru-baru ini menyampaikan kepada pegawai bahwa perusahaan mengalami kerugian besar sehingga di ambang kebangkrutan.Laporan lebih baru mengindikasikan bahwa Twitter kehilangan 50 dari 100 pengiklan teratas sejak Musk mengambil alih platform tersebut. Kepada Jordan Peterson, Musk menyebut melihat peluang bagi Twitter melampaui satu miliar pengguna bulanan dalam 12 bulan hingga 18 bulan.Untuk mencapai target tersebut akan mengharuskan Twitter untuk secara dramatis meningkatkan pendaftaran akun baru. Berasumsi bahwa Twitter akan terus mengalami peningkatan pengguna sebanyak dua juta per pekan, Twitter hanya akan memiliki 104 juta pengguna baru pada akhir tahun 2022 ini.Sementara itu, Twitter diperkirakan memiliki sebanyak 450 juta pengguna aktif bulanan hingga tahun 2022 berakhir.