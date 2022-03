Sony dan Honda Umumkan Kerjasama untuk Buat Kendaraan Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sony dan Honda menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), mengesahkan pembangunan perusahaan baru untuk berkolaborasi dalam memproduksi kendaraan listrik.Mengutip GSM Arena, perusahaan baru ini akan dibentuk pada tahun 2022 ini, dan mobil pertama karya perusahaan ini diperkirakan akan meluncur pada tahun 2025 mendatang. Sony dilaporkan akan memasok platform layanan mobilitas pada kendaraan, sedangkan Honda akan menjadi pemasok untuk fasilitas manufaktur.Perusahaan gabungan Sony dan Honda ini akan bertanggung jawab terkait perencanaan, pengembangan, desain dan penjualan dari kendaraan listrik tersebut. Sebelumnya, pada bulan Februari lalu, Sony mengumumkan headset VR2 dan pengendali Sense tanpa gambar resmi.Kemudian, gambar PlayStation (PS) VR2 beserta pengendali Sense terbaru beredar di internet. Sony mengungkap bahwa VR2 dirancang bersamaan dengan PS5 dan terbukti dari penggunaan skema warna putih dan hitam pada headset dan pengendali tersebut.PlayStation VR2 masih membutuhkan kabel via kabel USB-C untuk terhubung ke PS5. Perangkat ini hadir dengan desain lebih ramping dan ringan jika dibandingkan dengan pendahulunya, mendukung gaming HDR beresolusi 4K pada 90Hz atau 120Hz, dengan teknologi pelacakan mata lebih baik dan sudut pandang 110 derajat.Sementara itu, game eksklusif PlayStation Studio yaitu Horizon Forbidden West yang digarap Guerilla Games akhirnya dirilis pada tanggal 18 Februari lalu. Seri ini merupakan sekuel dari petualangan karakter Alloy di dunia post-apocalyptic yang sebelumnya disajikan pada Horizon Zero Dawn.Seri pertama game tersebut menjadi salah satu game terbaik dan memperoleh banyak pujian positif. Makanya tidak heran ketika Horizon Forbidden West dirilis terutama di konsol PS5 maka Sony PlayStation ingin merayakan momen peluncurannya.Sony sebelumnya juga menyampaikan laporan finansial untuk periode tiga bulan terakhir pada tahun 2021 lalu, yaitu Q3 2021 dalam catatan akuntansi perusahaan raksasa asal Jepang tersebut. Laporan ini menyampaikan peningkatan sebesar 13 persen dalam penjualan.Selain itu, laporan ini juga menyampaikan pendapatan operasional sebesar 32 persen. Peningkatan ini utamanya didorong oleh divisi Motion Pictures dan kesepakatan lisensi Spiderman: No Man Home, Venom: Let There Be Carnage, dan Seinfeld.