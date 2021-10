Intip Biaya Produksi iPhone 13 Pro, Ternyata Murah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Faktor ongkos produksi iphone 13 Pro mahal

Harga seri iPhone 13 tidak terpengaruh ongkos produksi

Cara Apple mengurangi harga produksi seri iPhone 13

(MBM)

Jakarta: Apple sudah mulai menjual seri iPhone 13 terbaru di sejumlah negara. Harga seri iPhone 13 dibanderol paling murah mulai Rp9,9 juta.Dikutip dari laporan Tech Insights, iPhone 13 Pro disebut membutuhkan ongkos produksi lebih mahal ketimbang pendahulunya, iPhone 12 Pro. Bahkan, ongkos produksi iPhone 13 Pro juga lebih mahal dibanding ponsel flagship teratas Samsung, Galaxy S21 Plus.Tech Insights menyebut biaya pembuatan untuk satu iPhone 13 Pro bisa mencapai 570 dollar AS atau setara Rp8,1 juta (kurs Rp14.193)."Ongkos produksi itu lebih tinggi ketimbang iPhone 12 Pro yang memakan biaya produksi sebesar 548,5 dollar AS atau setara Rp7,8 juta," dikutip dari laporan Tech Insights, Kamis, 7 Oktober 2021.Sementara biaya produksi Galaxy S21 Plus lebih rendah, yakni sebesar 508 dollar AS atau setara Rp7,2 juta. Ongkos produksi iPhone 13 Pro lebih mahal dibanding versi sebelumnya lantaran harga suku cadang yang mahal. Alasan lainnya, panel dan chipset iPhone 13 Pro lebih baik ketimbang pendahulunya.Seperti diketahui, iPhone 13 Pro mengusung layar dengan panel OLED LTPO yang mendukung refresh rate 120 Hz dan fitur ProMotion. Kedua hal ini tidak bisa didapatkan di iPhone 12 Pro.Selain itu, iPhone 13 Pro dibekali dengan chipset terbaru Apple, A15 Bionic, yang diproduksi massal menggunakan proses N5P TSMC. Penggunaan panel dan chipset baru inilah yang membuat ongkos produksi seri iPhone 13 lebih mahal ketimbang versi sebelumnya.Baca: Apple Kenang Steve Jobs di Peringatan 10 Tahun Kematiannya Meski biaya produksi iPhone 13 lebih mahal dibanding seri sebelumnya, Apple tetap tak menaikkan harga jual seri iPhone 13. Contohnya saja iPhone 13 Pro yang dibanderol dengan harga serupa iPhone 12 Pro, yakni mulai 999 dollar AS atau setara Rp14,2 juta.Banderol harga itu pun jauh lebih murah ketimbang iPhone 12 Pro. Sebab, banderol harga 999 dollar AS itu berlaku untuk iPhone 13 Pro varian 128 GB. Sementara tahun lalu, pengguna baru bis amendapatkan iPHone 12 Pro varian 64 GB dengan harga serupa.Apple melakukan pemotongan biaya pada komponen RAM iPhone untuk bisa menjual seri iPhone 13 dengan banderol harga yang sama seperti versi sebelumnya. Apple dilaporkan masih menggunakan RAM LPDDR4X 6GB yang dipasok oleh SK Hynix untuk iPhone 13 Pro. Sedangkan, vendor ponsel lain sudah beralih ke RAM LPDDR5 yang memiliki kualitas lebih baik.