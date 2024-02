Xiaomi 14 Ultra akan Hadir dengan Edisi Spesial Titanium

(MMI)

Jakarta: Xiaomi 14 Ultra berpeluang untuk dirilis secara internasional pada tanggal 25 Februari mendatang, di ajang MWC di Barcelona, Spanyol, bersamaan dengan model 14 versi standar. Kini, informasi soal kombinasi RAM dan ruang penyimpanan beredar di Tiongkok.Namun, ini baru tersedia di pasar Tiongkok, sehingga secara internasional mungkin hanya sebagian saja yang tersedia. Mengutip GSM Arena, menurut tipster di Weibo, Xiaomi 14 Ultra akan hadir dengan RAM 12GB dan ruang penyimpanan 256GB pada versi standar.Smartphone ini juga akan ditawarkan dengan RAM 16GB dan ruang penyimpanan 512GB serta RAM 16GB dan ruang penyimpanan 1TB. Menariknya, Xiaomi dirumorkan mempersiapkan Xiaomi 14 Ultra edisi spesial, dan hanya tersedia dengan kombinasi RAM 16GB dan ruang penyimpanan 1TB.Hal ini mengindikasikan bahwa Xiaomi 14 Ultra versi non spesial tidak berbekal bodi berbahan titanium. Sementara itu, Xiaomi 14 Ultra edisi spesial titanium akan dipasarkan dengan harga sekitar CNY500 atau USD69 atau EUR64 (Rp1,1 juta).Harga tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan versi RAM 16GB dan ruang penyimpanan 1TB non titanium. Rumor sebelumnya mengklaim Xiaomi 14 Ultra akan hadir dengan layar AMOLED QHD+ LTPO 6,73 inci 120Hz.Selain itu, ponsel ini juga didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sistem kamera belakang quad terdiri diri dari kamera utama 50MP dengan aperture variabel, ultrawide 50MP, telefoto 3.2x 50MP, telefoto 5x 50MP, dan kamera depan 32MP.Smartphone ini juga berbekal sertifikasi IP68 dan baterai 5.300mAh dengan dukungan teknologi pengisian daya cepat via kabel 90W, serta menggunakan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka buatan Xiaomi, HyperOS.Sebelumnya, rumor sebelumnya mengindikasikan bahwa unit kamera utama Xiaomi 14 Ultra akan menggunakan sensor Sony LYT-900 dengan aperture variabel, dari f/1.6, sedangkan lensa telefoto 5x periscope akan menggunakan f/2.5, alih-alih f/3.0 pada versi lama.Perbedaan utama lain yang menonjol dari bocoran spesifikasi terbaru tersebut adalah peningkatan kapasitas daya baterai meski tidak terlalu signifikan, yaitu menjadi 5.300mAh, dari 5.000mAh.