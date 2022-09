Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: DBS Bank mengumumkan kerjasama dengan The Sandbox, perusahaan virtual game anak perusahaan Animoca Brands, dalam penciptaan DBS BetterWorld, metaverse interaktif yang menunjukkan pentingnya membangun dunia yang lebih baik dan berkelanjutan.“Kemitraan kami dengan The Sandbox dan Animoca Brands menandai awal dari kolaborasi yang menarik di mana kami berupaya melampaui batasan-batasan dari apa yang dapat dilakukan di dunia metaverse,” ujar CEO DBS Piyush Gupta.Gupta menambahkan bahwa pihaknya juga berharap dapat memanfaatkannya sebagai platform inovatif tambahan untuk menyebarkan informasi tentang isu environmental, social, and governance (ESG) penting, serta untuk menyoroti komunitas dan mitra yang melakukan peranannya dalam mengatasi permasalahan tersebut.Dalam kerjasama ini, DBS akan mengakuisisi lahan berukuran 3x3 LAND, unit real estate di metaverse The Sandbox, yang akan dikembangkan dengan elemen imersif. DBS bertujuan agar DBS BetterWorld menjadi platform untuk menambah keterlibatan para nasabah dalam mencapai tujuan keberlanjutan.DBS berupaya untuk mencapai tujuan ini dengan menyediakan jalan bagi para pengunjung ke The Sandbox untuk mempelajari lebih lanjut tentang isu-isu ESG. DBS juga menyebut akan menggunakan platform ini untuk membuat profil wirausaha sosial di Asia yang memberikan dampak positif melalui model bisnis inovatif.Selain itu, DBS juga menyebut akan bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, pelaku bisnis, dan pemain di sektor teknologi untuk mengembangkan konsep yang bermanfaat guna memperkaya pengalaman dari DBS BetterWorld.DBS juga akan menjajaki kesempatan untuk menampilkan DBS BetterWorld dengan LiveBetter, platform digital satu atap yang diluncurkan pada bulan Oktober 2021 lalu, guna mendorong gaya hidup nasabah yang lebih sadar lingkungan (eco-conscious).Melalui LiveBetter, DBS menghadirkan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses alat guna membantu membuat perubahan menuju cara hidup lebih berkelanjutan, termasuk tips praktis ramah lingkungan, saluran untuk menyumbang demi tujuan berkelanjutan, serta peluang investasi pada pembiayaan bertema keberlanjutan.Selain itu, DBS juga mengumumkan akan bekerja sama dengan The Sandbox untuk melakukan aksi kompensasi karbon atau carbon offsets, sehingga lahan dan produksi di DBS BetterWorld akan menjadi karbon-netral.