Melihat Desain Transparan Smartphone Merek Nothing, Buatan Mantan Pendiri OnePlus

Jakarta: Beberapa bulan belakangan industri gadget sedang diramaikan rencana kehadiran smartphone dengan nama sekaligus desain yang cukup unik yaitu Nothing Phone (1). Smartphone ini diklaim bakal jadi pemain baru dan berpotensi karena membawa sejumlah inovasi.Nothing Phone (1) menurut foto yang beredar di internet menyajikan desain smartphone transparan di bagian belakangnya yang justru terlihat sangat. Di saat tren saat ini semua smartphone memiliki banyak kamera, Nothing Phone (1) justru hanya memiliki dua kamera belakang.Informasi yang dibagikan oleh blog resmi merek Nothing menyindir tren tersebut bahwa jumlah kamera yang banyak menandakan kemampuan buruk dari kamera yang sedikit dalam menghasilkan foto bagus.Sindiran lain yang dilontarkan Nothing adalah kamera yang dibuat menumpuk justru kerap jarang digunakan dan hanya membuat harga produksi dan jual smartphone semakin mahal. Hal lain yang menarik dari merek Nothing adalah tidak lain sang pendiri yang bernama Carl Pei.Penggemar gadget Indonesia yang sudah cukup lama mengikuti perkembangan smartphone Android pasti tahu bahwa Carl Pei merupakan pendiri merek OnePlus yang masih bersaudara dengan Oppo dan bernaung di bawah BBK Electronics.Sejumlah seri OnePlus pernah dipasarkan di Indonesia sebelum akhirnya menghilang saat era 4G baru resmi dinikmati di Tanah Air. Carl Pei meninggalkan OnePlus di tahun 2020 dan merintis ulang startup baru yang di tahun 2021 merintis prestasi lewat produk Nothing Ear (1) TWS yang juga punya desain transparan.Nothing Phone (1) rencananya akan diperkenalkan ke publik besok, 12 Juli 2022, Belum ada informasi mengenai spesifikasinya, rumor yang beredar menyebutkan perangkat akan memakai chipset kelas menengah terbaru Qualcomm tapi dengan spesifikasi layar dan kamera yang mumpuni.