Nothing Phone (1) Tidak Dapat Android 13 Tahun ini

Jakarta: Perusahaan teknologi Nothing yang didirikan oleh Carl Pei meluncurkan ponsel pertamanya pada bulan Juli lalu, bertajuk Nothing Phone (1). Ponsel ini menggunakan sistem operasi Nothing OS berbasis Android 12 khusus, yang hampir serupa dengan versi asli Android.Namun, informasi yang beredar menyebut Nothing Phone (1) tidak akan mendapatkan versi stabil dari Android 13 pada tahun 2022 ini. Nothing menyebut bahwa update Android 13 untuk Phone (1) baru akan tersedia untuk perangkat karyanya pada semester pertama tahun 2023.Mengutip GSM Arena, Nothing akan terus merilis update software untuk Phone (1) guna meningkatkan pengalaman pengguna. Nothing menegaskan pihaknya telah berupaya keras untuk meningkatkan pengalaman pengguna Phone (1).Guna memastikan hal tersebut, lanjut Nothing, update sistem operasi akan tersedia untuk diunduh secara reguler. Sebelum merilis Android 13 kepada pengguna, Nothing mengaku ingin menyempurnakan Android 13 sehingga sesuai dengan hardware karya perusahaannya.Nothing memastikan akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait dengan sistem operasi ini di masa mendatang. Sebagai pengingat, Nothing Phone (1)) menjanjikan patch keamanan per dua bulan selama empat tahun, dan update versi Android selama tiga tahun.Ponsel cerdas ini didukung chipset Qualcomm Snapdragon 778G+ dan hadir dengan layar berukuran 6,55 inci FullHD+ 120Hz OLED layar 6,55 inci resolusi 1080x2400 panel OLED dengan refresh rate 120Hz.Layarnya dengan touch sampling rate 240Hz dan berlapis Corning Gorilla Glass 5 ini juga hadir dengan sensor pemindai sidik jari di bawahnya. Phone (1) berbekal baterai berkapasitas 4.500mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 33W dan nirkabel 15W.Selain itu, smartphone ini juga hadir dengan tiga kamera, terdiri dari kamera depan 16MP serta kamera belakang 50MP yang didampingi oleh kamera ultrawide 50MP. Sebagai pengingat, Carl Pei merupakan sosok yang juga membesarkan merek OnePlus yang kemudian dia tinggalkan dan menjadi saudara dari Oppo.