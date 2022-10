Render Nothing ear (2) Beredar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan yang didirikan Carl Pei, Nothing, tengah bersiap untuk merilis sejumlah produk earphone terbarunya. Pada tahun 2021 lalu, Nothing merilis Nothing ear (1), dan kini dilaporkan akan merilis model baru.Mengutip GSM Arena, sejumlah render earphone terbaru Nothing ini beredar di internet, menampilkan desain buds Nothing ear (2). Earphone terbaru Nothing ini mengusung visual tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Nothing ear (1).Model baru ini masih mengusung sasis penyimpanan transparan, yang merupakan estetika keseluruhan yang diusung produk karya Nothing. Satu-satunya perubahan yang kentara pada perangkat ini adalah penyematan merek ear (2) pada bagian batang earphone, pada lokasi logo Nothing.Sayangnya, masih belum tersedia informasi lebih detail terkait dengan spesifikasi dan hardware usungan buds Nothing ear (2). Informasi yang beredar menyebut Nothing selangkah lebih dekat untuk merilis earbuds lain, yaitu Nothing ear (stick), yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober mendatang.Buds tersebut pertama kali diperkenalkan pada ajang London Fashion Week lalu, dan Nothing menegaskan bahwa bobot Nothing ear (stick) menjadi salah satu poin yang diunggulkan oleh produk tersebut.Nothing ear (stick) disebut mengusung bobot seberat 4,4 gram, dan diklaim dirancang untuk mendampingi pengguna selama satu hari penuh. Sebagai informasi, Nothing ear (stick) dan Nothing ear (2) merupakan dua perangkat berbeda, dengan Nothing ear (2) belum akan diluncurkan dalam waktu dekat.Sebelumnya, Nothing baru-baru ini mengumumkan peningkatan harga dari earphone TWS Nothing generasi pertama, yang merupakan langkah yang agak membingungkan setelah penerusnya diumumkan.Sementara itu, Erajaya Active Lifestyle memastikan akan memboyong earphone terbaru karya merek Nothing yaitu Ear (Stick) ke Indonesia. Erajaya mengumumkan perangkat ini akan mulai tersedia di jaringan ritel Erajaya mulai tanggal 4 November mendatang.Nothing Ear (Stick) mengusung desain bagian sasis penyimpanan yang sepenuhnya baru. Bagian tersebut mengusung bentuk serupa lipstik dan diklaim Nothing akan lebih mudah untuk disimpan di saku dibandingkan dengan desain yang diusung oleh generasi sebelumnya.