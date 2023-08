Riset AMD: Pemimpin IT Percaya Teknologi AI Untungkan Bisnis dan Tingkatkan Investasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: AMD produsen prosesor dan kartu grafis serta solusi bidang IT merilis hasil riset terbaru berupa surver kepada 2.500 pemimpin bidang IT di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Jepang.Survei ini berusaha memahami cara teknologi Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan membentuk kembali tempat kerja, cara pemimpin IT merencanakan teknologi dan roadmap, serta tantangan dalam adopsi teknologi ini.Terlepas dari keraguan mengenai keamanan dan persepsi bahwa melatih tenaga kerja akan memberatkan, teknologi AI yang sudah diimplementasikan memperlihatkan dampak positif.Survei tersebut menunjukkan bahwa tiga dari empat pemimpin di bidang IT optimistis dengan manfaat teknologi AI, mulai dari peningkatan efisiensi karyawan hingga solusi keamanan siber otomatis.Selai itu dua dari tiga pemimpin IT mengaku sudah meningkatkan investasi dalam teknologi AI. Hal yang menarik adalah mereka justru belum bisa memberikan keterangan rencana untuk mengadopsi AI dalam waktu dekat karena kurangnya roadmap atau peta jalan implementasi serta kesiapan infrastruktur.“Pemimpin TI melihat manfaat dari solusi yang mendukung AI, tetapi perusahaan mereka perlu menguraikan rencana yang lebih terfokus untuk penerapan atau risiko tertinggal,” kata Matthew Unangst, Senior Director Commercial Client and Workstation AMD.“Ekosistem software terbuka, dengan hardware berkinerja tinggi, sangat penting, dan AMD percaya pada pendekatan multi-aspek untuk meningkatkan IP AI di seluruh portofolio produk kami untuk keuntungan mitra dan pelanggan kami,” tambahnya.Makanya AMD berfokus pada pengembangan solusi mutakhir dengan kemampuan AI di seluruh portofolio produk dari cloud hingga endpoint sambil berkolaborasi dengan industri terbuka- software standar.Tahun ini, AMD meluncurkan prosesor AMD Ryzen 7040 Series pertama dengan mode yang menampilkan Ryzen AI Engine didukung untuk Windows Studio Effects, bersama pengembang AI Ryzen.Mesin AI khusus untuk PC mobile atau laptop melengkapi AI berbasis cloud dan penting untuk penerapan aplikasi AI di tempat kerja. Pertama, menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi sekaligus aman bagi karyawan menjalankan model AI secara lokal.Selanjutnya meningkatan efisiensi daya laptop untuk menyediakan produktivita dan konektivitas karyawan lebih baik. Tidak ketinggalan meningkatkan bandwidth untuk bisnis menjalankan beban kerja AI dengan laptop.Prosesor AMD Epyc juga menyediakan kemampuan untuk menjalankan beban kerja AI di data center lokal pelanggan. Kini mereka dapat mengurangi jumlah beban kerja yang dibutuhkan dalam infrastruktur hingga 70 persen.AMD juga telah merilis AMD Instinct MI1300X 192GB yang merupakan GPU akselerator AMD CDNA 2 untuk kemampuan AI Generatif untuk kebutuhan pelatihan model bahasa dan beban kerja AI.