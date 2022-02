Samsung Galaxy Tab S8 Muncul, Ada 3 Macam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Selain tiga model smartphone lini unggulan terbarunya, Samsung turut memanfaatkan ajang Unpacked 2022 untuk mengumumkan tiga tablet Galaxy Tab S Series terbaru, terdiri dari Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ dan Galaxy Tab S8 Ultra.Samsung Galaxy Tab S8 dan Tab S8+ hadir dengan dukungan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4nm. Jika pada generasi sebelumnya Samsung hanya memperkenalkan dua tablet, yaitu versi reguler dan Plus, pada generasi Galaxy Tab S8, Samsung turut menghadirkan versi Ultra.Varian Ultra dari lini Galaxy Tab S8 ini hadir dengan layar AMOLED berukuran besar yaitu 14,6 inci, dan beresolusi 2960 x 1848 piksel serta dynamic refresh rate 120Hz. Perangkat ini juga berbekal kamera depan ganda.Sementara itu, Samsung Galaxy Tab S8 dan Galaxy Tab S8+ mengusung desain serupa generasi sebelumnya, Galaxy Tab S7 series. Namun Samsung membekali lini tablet terbaru ini dengan sejumlah peningkatan, termasuk pada kamera belakang dan kamera depan.Galaxy Tab S8 dan Galaxy Tab S8+ hadir dengan bekal kamera depan beresolusi lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu 12MP ultra wide. Tidak hanya kamera depan, kamera belakang ultra wide tablet generasi terbaru ini juga mengusung resolusi lebih tinggi yaitu 6MP.Sebagai pengingat, Samsung Galaxy Tab S7 berbekal kamera belakang ultra wide beresolusi 5MP. Sedangkan kamera utama Galaxy Tab S8 dan Galaxy Tab S8+ mengusung resolusi 13MP. Tidak hanya soal kamera, Samsung turut menghadirkan peningkatan pada Galaxy Tab S8 dan Galaxy Tab S8+ di bidang konektivitas.Soal layar, Samsung Galaxy Tab S8 versi reguler mengusung panel LTPS TFT berukuran 11 inci dengan resolusi WQXGA (2560 x 1600 piksel). Layar tersebut sudah mendukung refresh rate 120Hz.Tablet dengan bekal sensor pemindai sidik jari terintegrasi di tombol daya ini mengusung baterai berkapasitas 8.000 mAh dengan dukungan pengisi daya cepat Super Fast Charging 2.0 hingga 45 watt.Dengan fitur fast charging ini, Samsung mengklaim baterai Galaxy Tab S8 dapat terisi penuh dalam waktu 80 menit. Sedangkan Galaxy Tab S8+ mengusung layar AMOLED berukuran 12,4 inci dengan resolusi WQXGA Plus 2800 x 1752 piksel, serta refresh rate 120 Hz.Galaxy Tab S8+ berbekal baterai berkapasitas 10.090 mAh dengan dukungan SuperFast Charging 2.0 hingga 45 watt. Fitur ini diklaim memungkinkan baterai tablet terisi penuh dalam waktu 80 menit.Versi Plus dari lini Galaxy Tab S8 ini juga dilengkapi sensor pemindai sidik jari yang tersemat di bawah layar atau disebut dengan istilah On Display. Dua tablet baru ini mendukung konektivitas jaringan 5G, dan tersedia dalam dua versi yaitu Wi-Fi Only dan Wi-Fi+5G.Soal dapur pacu, selain Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Samsung Galaxy Tab S8 dan Galaxy Tab S8+ juga didukung RAM dan ruang penyimpanan internal dalam pilihan 8GB/128GB dan 12GB/256 GB, serta dilengkapi slot MicroSD untuk ekspansi memori.Baik Galaxy Tab S8 maupun S8+ menggunakan sistem operasi Android 12, didampingi oleh antarmuka One UI 4.1. Dua model tablet premium terbaru Samsung ini juga berbekal dukungan WiFi 6E, WiFi Direct, Bluetooth 5.2, tiga mikrofon, quad speaker AKG, stylus S Pen, serta sertifikat tahan air dan debu IP68.Seperti lini Galaxy Tab S sebelumnya, Galaxy Tab S8 series ini juga dilengkapi stylus karya Samsung, S Pen, yang tersedia di kotak kemasan penjualannya. Samsung Galaxy Tab S8 maupun S8+ ini hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu Graphite, Silver, dan Pink Gold.