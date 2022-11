Erajaya Umumkan Ketersediaan Nothing Ear (Stick) di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Erajaya Active Lifestyle resmi mengumumkan kehadiran Nothing Ear (Stick), earphone yang mengunggulkan desain ergonomis dan bobot ringan, serta baterai berdaya tahan lama, di jaringan ritelnya."Pelanggan setia kami bisa menikmati kecanggihan Ear (stick) yang bisa didapatkan dengan mudah di jaringan gerai ritel Erajaya Group sekaligus channel online. Kami yakin bahwa produk audio ini akan menjadi pelengkap gaya hidup aktif pengguna,” ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto.Sebagai informasi, Nothing Ear (stick) mengusung bobot pada masing-masing earbud seberat 4,4 gram. Selain itu, produk diklaim mampu menghasilkan audio kaya detail, baik untuk nada tinggi maupun rendah berkat custom dynamic driver 12,6mm.Selain itu, earphone ini juga didukung teknologi Bass Lock berkemampuan menyesuaikan pengaturan audio dengan telinga pengguna. Baterai Nothing Ear (stick) diklaim bisa digunakan hingga tujuh jam untuk mendengarkan musik.Sedangkan baterai pada casis penyimpanannya memberikan tambahan waktu pakai hingga 22 jam. Nothing menyebut mengisi daya baterai selama 10 menit memungkinkan perangkat digunakan untuk mendengarkan musik selama dua jam.Nothing Ear (stick) telah dapat diperoleh sejak tanggal 11 November 2022 seharga Rp1.699.000, di jaringan ritel Urban Republic, iBox dan Erafone, di laman e-commerce Eraspace.com, Urban Republic Official Store di platform Tokopedia dan Shopee, serta di INVINCIBLE.Sebelumnya, Erajaya Active Lifestyle memastikan akan memboyong earphone terbaru karya merek Nothing yaitu Ear (Stick) ke Indonesia. Erajaya mengumumkan perangkat ini akan mulai tersedia di jaringan ritel Erajaya mulai tanggal 4 November mendatang.Sebagai pengingat, Ear (Stick) pertama kali diperkenalkan di ajang peragaan busana London Fashion Week yang berlangsung pada tanggal 20 September lalu. Berkolaborasi dengan perancang Chet Lo, Ear (Stick) turut diperagakan bersama busana karya Lo.