Telkomsel Luncurkan IoT Sphere, Solusi Keamanan Siber IoT Korporasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Telkomsel mengumumkan solusi terbaru untuk pelanggan segmen enterprise atau korporasi yang kini semakin memanfaatkan solusi Internet of Things (IoT) di kondisi ancaman siber yang semakin serius mengancam operasional dan produktivitas pegawainya.Telkomsel meluncurkan IoT Sphere, solusi layanan keamanan IoT untuk memberi perlindungan optimal pada jaringan pelanggan dari segala ancaman dan eksploitasi secara komprehensif yang dapat menjaga kinerja dan produktivitas perusahaan.“Telkomsel melihat sudah banyak perusahaan yang saat ini semakin mengadopsi beragam teknologi komunikasi berbasis digital sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas di tengah kondisi yang begitu menantang,” ungkap VP IoT Telkomsel, Alfian Manulang.“Salah satunya dengan mengimplementasikan teknologi IoT. Dengan menghadirkan Telkomsel IoT Sphere, kami berupaya membuat aset IoT yang dimiliki perusahaan tetap terjaga dan aman dari berbagai potensi ancaman,” sambungnya.Alfian menyebut solusi IoT Sphere juga dilengkapi dengan sistem mitigasi dan deteksi ancaman otomatis sekaligus real-time. Berbagai fitur unggulan yang diberikan meliputi Just on Click, Security and Threats protection, Device Agnostic, dan Routing & Filtering.Fitur Just on Click membuat platform mudah dikonfigurasi dengan akses visual interaktif yang sederhana dan didukung sistem monitoring ancaman yang mendetail. Security and Threats protection merupakan database berisikan berbagai jenis virus dari seluruh dunia, malware, maupun ancaman lainnya yang telah diintegrasikan.Security and Threats memberikan sistem deteksi dan pencegahan otomatis. Device Agnostic yang memungkinkan platform dapat diaplikasikan ke semua perangkat maupun aplikasi, dan didukung dengan End Device Protection serta sistem monitoring ancaman yang non-intrusif.Routing & Filtering yang memungkinkan pengguna memiliki fleksibilitas dalam mengatur koneksi data dengan segmentasi yang komprehensif dan filtering system yang kuat sehingga keamanan koneksi data tetap terjaga.“Hadirnya sistem keamanan terintegrasi ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam menghadirkan solusi digital Telkomsel IoT yang lebih menyeluruh, sehingga konsumen di segmen enterprise dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya kekhawatiran serangan siber yang dapat merusak aset dan mengganggu produktivitas perusahaan,” tutur Alfian.Solusi IoT Sphere dari Telkomsel diklaim bisa digunakan lintas sektor industri. Layanan ini dihadirkan untuk melengkapi ekosistem solusi Telkomsel IoT Smart Connectivity yang sejalan dengan transformasi industri 4.0 di Indonesia.