Hybrid Working Tetap Harus Dibarengi Keamanan Siber

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Hybrid working atau kerja hibrida diprediksi menjadi tren yang akan diterapkan banyak perusahaan pascapandemi. Namun, penerapan sistem tersebut memiliki tantangan baru dan harus diantisipasi sebelum perusahaan menerapkannya. Apa saja tantangannya dan bagaimana solusinya?Laporan Tren Pengalaman Karyawan Qualtrics 2022 menyebut organisasi di seluruh Asia Tenggara terus mempertimbangkan, mengadopsi, dan menyempurnakan model kerja hibrida. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sepertiga pekerja (34%) akan mencari pekerjaan baru jika dipaksa untuk kembali ke kantor secara penuh.Saat ini model kerja hibrida menjadi cara kerja yang paling disukai di wilayah tersebut. Pengaturan paling populer di kalangan karyawan adalah tiga hari bekerja dari jarak jauh dan dua hari bekerja di kantor.Salah satu tantangan paling mendesak bagi organisasi dan perusahaan dalam peralihan ke model kerja hibrida adalah memprioritaskan kesejahteraan jangka panjang karyawan dan menetapkan pedoman yang jelas tentang cara kerja. Meningkatkan pengalaman teknologi bagi karyawan dalam lingkungan kerja hibrida juga harus menjadi fokus strategis saat penerapan kerja hibrida.Saat karyawan dapat bekerja dari rumah dan masuk ke kantor, mereka berharap ada transisi dan pengalaman yang lancar dalam bekerja maupun alat penunjangnya, misalnya semudah masuk ke browser Chrome di perangkat baru.Semuanya ada di sana, seperti kata sandi, aplikasi pendukung (dan plugin) siap, dan semua komunikasi, riwayat, dan preferensi disimpan.Sayangnya, banyak perusahaan berjuang untuk membuat hal-hal ini mulus. Rata-rata perusahaan menggunakan belasan aplikasi, banyak di antaranya tidak terintegrasi. Karyawan memerlukan banyak login dan kata sandi.Izin bervariasi dari satu perangkat dan sistem ke yang berikutnya. Belum lagi adanya kebijakan ‘bring your own devices’ (BYOD) dan jaringan WiFi rumah dengan bandwidth yang bervariasi tentu membuat karyawan kesulitan saat bekerja hibrida.Membuat pengalaman pengguna yang luar biasa bukanlah tugas satu kali dan selesai. Hal ini merupakan inisiatif berkelanjutan untuk memastikan semuanya berjalan lancar bagi pengguna, terlepas dari rute mana yang mereka ambil untuk melakukan pekerjaan mereka. Salah satu platform yang bisa digunakan untuk penerapan kerja hibrida adalah JumpCloud.Jumpcloud diklaim merupakan salah satu zero-trust directory platform yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam melakukan autentikasi, autorisasi, dan juga manajemen untuk para user, device, dan application di mana semuanya dapat dilakukan dalam satu platform untuk memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap setiap aset digital yang dimiliki oleh suatu perusahaan.Pengamat IT dan Product Owner Primary Guard, Razin Umran mengatakan, perusahaan dapat menerapkan kontrol pada aset digital mereka, sehingga setiap user yang ingin mengakses web aplikasi perlu melalui rangkaian proses autentikasi terlebih dahulu.“Setelah itu JumpCloud juga dapat membandingkan privilege dari setiap user, sehingga nantinya user hanya dapat mengakses aset berdasarkan tingkatan mereka,” jelas Razin.Dengan menggunakan satu platform, tim IT perusahaan dapat merampingkan dan meningkatkan pengalaman user mereka serta pengalaman manajemen admin. Hal ini berefek membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih memuaskan bagi semua yang terlibat.Karena semua user dapat dikelola secara terpusat di JumpCloud, artinya akses mereka dikelola di tempat yang sama. Di mana pun pengguna berada, perangkat apa yang mereka gunakan, atau sumber daya apa yang mereka butuhkan aksesnya, tim IT perusahaan dapat melihat, menyediakan, dan mencabut akses kapan pun dibutuhkan, semuanya di JumpCloud.“Perusahaan dapat melakukan semuanya dalam satu platform saja tanpa harus ada biaya tambahan untuk solusi yang berbeda, di mana Directory Service, RADIUS, SSO Management, Password Management, dan Device Management, dan User Management dapat diimplementasikan oleh JumpCloud,” jelas Razin.Lebih lanjut Razin menjelaskan JumpCloud dapat membantu perusahaan dengan menerapkan policy management terhadap device yang sudah didaftarkan ke dalam platform. Hal ini dilakukan untuk menghadapi serangan siber yang menjadi tantangan dalam penerapan kerja hibrida.“Tentunya hal ini dapat dilakukan dalam satu dashboard saja. Setiap device yang telah didaftarkan, dapat menerapkan policy sesuai dengan keperluan perusahaan,” ujar Razin.Sebagai contoh, perusahaan dapat menerapkan Full Disk Encryption, Disable USB Mass StorageDevices, dan puluhan policy lainnya.Jika nantinya terdapat insiden seperti loss of devices, maka JumpCloud dapat melaksanakan fitur Erase Device. Semua data yang ada di dalam device tersebut akan dihapus untuk menghindari kebocoran data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.