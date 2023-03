Kualitas Panggilan Telepon iPhone Bisa Lebih Baik dengan iOS 16.4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Update iOS 16.4 dilaporkan akan mempermudah pengguna iPhone untuk mendengarkan panggilan telepon tertentu berkat dukungan fitur Voice Isolation. Fitur ini berkemampuan untuk memblokir suara sekitar pada panggilan VoIP di sejumlah platform.Fitur ini berfungsi pada platform seperti FaceTime, WhatsApp, dan aplikasi lain di perangkat bersistem operasi iOS 15 atau versi lebih baru. Mengutip Phone Arena, kemampuan memblokir suara latar belakang diklaim mampu meningkatkan kualitas panggilan telepon.Namun, fitur ini tidak dapat berfungsi pada panggilan telepon berbasis jaringan seluler hingga update iOS 16.4 terinstal. Apple merilis Release Candidate (RC) versi iOS 16.4 dan iPad OS 16.4 kepada pengembang terdaftar via update OTA.Dalam daftar perubahan untuk update ini, pengguna akan mendapati informasi bahwa Voice Isolation untuk panggilan via jaringan seluler memprioritaskan suara pengguna dan memblokir suara di sekitar pengguna.Hal ini serupa dengan fitur bertajuk Clear Calling, diklaim mampu meningkatkan kualitas panggilan via jaringan seluler pada seri smartphone Pixel 7. Selama panggilan FaceTime, pengguna dapat mengaktifkan Voice Isolation via Control Center, mengetuk Mic Mode, dan kemudian memilih Voice Isolation.Hal ini juga dapat berfungsi saat pengguna melakukan panggilan telepon via jaringan seluler untuk mengaktifkan Voice Isolation setelah pengguna menginstal iOS 16.4 di iPhone. Untuk menonaktifkan fitur ini, akses Control Center, ketuk Mic Mode, dan pilih opsi Standard.Fungsi Voice Isolation akan menyuguhkan performa terbaik selama panggilan telepon di lingkungan berisik seperti tepi jalan di perkotaan, bandara, bar dan lokasi dengan lingkungan sekitar bersuara keras lainnya.Update iOS 16.4 dan iPadOS 16.4 juga termasuk tambahan 21 emoji baru termasuk hewan, gestur tangan, dan objek. Pengguna juga akan mendapatkan notifikasi di homescreen terkait dengan aplikasi web.Dengan update ini, fitur VoiceOver, digunakan oleh pengguna yang memiliki masalah dengan penglihatan mereka untuk menyediakan deskripsi audible terkait berbagai hal di layar pengguna, serta termasuk dukungan untuk peta di aplikasi Weather.Selain itu pengaturan Accessibility akan secara otomatis meredupkan video saat ponsel mendeteksi pancaran cahaya atau efek lampu tembak. Daftar perubahan iOS dan iPadOS 16.4 termasuk album Duplicates di Photos mendapatkan dukungan untuk mendeteksi foto dan video duplikat di iCloud Shared Photo Library.Perubahan pada iOS dan iPadOS 16.4 juga termasuk kemampuan memperbaiki permasalahan dengan permintaan Ask to Buy dari anak-anak mungkin gagal untuk muncul di perangkat milik orang tua.Update ini juga menyelesaikan permasalahan terkait fitur termostat kompatibel dengan Matter menjadi tidak responsif saat dihubungkan ke Apple Home.