SanDisk Siapkan MicroSD 1TB untuk Nintendo Switch

Jakarta: Western Digital umumkan hadirnya microSD SanDisk sebesar 1TB untuk perangkat Nintendo Switch. MicroSD ini dinilai menjadi MicroSD berlisensi Nintendo Switch paling tinggi, mereka sendiri memang melakukan kerja sama dengan Nintendo untuk memberikan para pemain solusi penyimpanan yang diperbesar dengan skala yang lebih luas.Hadirnya produk ini, para pemain yang menggunakan Nintendo Switch tidak perlu mengkhawatirkan kapasitas penyimpanan. Karena, Western Digital sendiri memang ingin memberikan pengalaman para pemain yang memang menggunakan Nintendo Switch menjadi lebih baik, sehingga mereka tidak perlu memikirkan kapasitas dalam menyimpan game-game mereka.MicroSD sebesar 1TB ini memang secara khusus dirancang untuk Nintendo Switch. Hal ini bisa terlihat bahwa pada kartu tersebut memang memiliki lambang Hylian yang terinspirasi dari The Legend of Zelda. Jika para pemain menggunakan MicroSD ini, maka mereka sudah melakukan upgrade kapasitas penyimpanan Nintendo Switch mereka menjadi dua kali lipat lebih besar dari biasanya.Susan Park, Vice President Global Strategic Partnership Western Digital mengatakan bahwa MicroSD ini memang secara khusus dihadirkan untuk para penggemar The Legend of Zelda, dan juga mereka menghadirkan memori sebesar 1TB ini juga menjadi jalinan hubungan yang kuat bersama dengan Nintendo.“Kami antusias dalam memberikan MicroSD terbaru ini kepada komunitas penggemar, dan juga melalui kemitraan kami menjadi semakin kuat bersama Nintendo, kamu akan terus memberikan produk yang membantu para gamer untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pengalaman bermain Nintendo Switch,” ucap Susan.Semua ketersediaan dari Nintendo Switch SanDisk The Legend of Zelda Edition sudah bisa dibeli melalui distributor resmi Western Digital. Selain itu, mereka juga menyediakan kapasitas yang sedikit lebih kecil, yakni 64GB Yoshi Edition. Untuk varian ITB dibanderol dengan harga USD130 dan untuk varian 64GB dikenakan biaya USD16.