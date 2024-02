realme 12 Pro dan 12 Pro Plus Rilis Global, Ini Perbedaan Spesifikasinya

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Jelang rilis di Indonesia pada bulan Februari, dua hape dari lini realme Number Series sudah rilis lebih dulu untuk versi global. Keduanya adalah realme 12 pro dan realme 12 Pro Plus atau 12 Pro+ dan tersedia lebih dulu di India.Kedua hape realme 12 Pro Series hadir dalam dua varian warna yang diklalim dirancang bersama desainer jam tangan asal Swiss, Ollivier Saveo. Secara keseluruhan, konsep desainnya masih meniru kesuksesan realme 11 Pro Series.Apa saja perbedaan spesifikasi realme 12 Pro dan realme 12 Pro Plus? Berikut rangkuman yang dikumpulkan Medcom.id dari situs GSM Arena.realme 12 Pro menawarkan layar OLED ukuran 6,7 inci dengan tepi yang melengkung sehingga memberikan kesan hape high-end flagship. Layarnya disebut menyajikan refresh rate tinggi 120Hz dengan akurasi warna 100% DCI-P3 color gamut.realme 12 Pro mengandalkan chipset Snapdragon 6 gen 1 yang memiliki clock speed 2,2GHz di CPU dan GPU menggunakan Adreno 710, semuanya dari Qualcomm.Kapasitas baterainya 5.000 mAh masih seperti realme 11 Pro, dan didukung fast charging SuperVOOC 67W. Baterainay diklaim bisa terisi 50 persen dalam durasi 19 menit.realme 12 Pro menawarkan kamera utama sensor Sony IMX882 dengan OIS pada kemampuan 50MP. Tersedia kamera telephoto 32MP sensor Sony IMX709 yang menawarkan kemampuan 2x pembesaran.Satu lagi kamera belakangnya menawarkan lensa ultrawide angle 8MP sementara kamera depan realme 12 Pro di angka resolusi 16MP. Hape ini hadir dengan dua warna yaitu Submariner Blue dan Navigator Beige.realme 12 Pro dijual di India dengan harga yang dibedakan dari kapasitas memori internalnay sementara kapasitas RAM tersedia versi 8GB. realme 12 Pro versi 8/ 128G B dibanderol kisaran Rp4,9 juta di India sementara versi 8/256GB di kisaran Rp5,1 juta.realme 12 Pro Plus atau realme 12 Pro+ menawarkan spesifikasi layar yang sama dengan versi non-plus tapi dengan tambahan berupa tingkat kecerahan cahaya hingga 950 nits. Hal yang sama juga dijumpai pada spesifikasi baterainya.Kapasitas baterai sayangnya harus mengalami penurunan dibandingkan pada realme 11 Pro+ yang saat itu memiliki fitur pengisian cepat di data 100W. realme 12 Pro Plus menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.realme 12 Pro Plus tersedia dengan pilihan kapasitas RAM 8GB dan 12GB sementara memori internalnya 128GB dan 256GB. Hape ini membawa kemampuan kamera yang superior dari saudaranya maupun pendahulunya.Kamera utama 50MP di realme 12 Pro Plus menggunakan sensor Sony IMX890 yang sama dengan realme GT3 dan GT5 dari lini hape premium, tapi dengan angka aperture yang lebih besar.Selain itu ada kamera periskop untuk telephoto kemampuan 64MP. Di sini tersedia kemampuan optical zoom 3x didukung aperture besar, OIS, dan sensor OV64B dari OmniVision. Satu lagi yang melengkapinya adalah kamera ultrawide angle 8MP. Kamera depannya mengandalkan kemampuan 32MP.Varian warna realme 12 Pro Plus masih akan sama dengan versi non-plus tapi terdapat satu tambahan yaitu Explorer Red. Hape ini dijual di India dengan harga mulai dari kisaran Rp5,7 juta untuk versi terendah yaitu 8/128GB.