Huawei Cloud Indonesia Summit Digelar, Umumkan Region Baru

Jakarta: Huawei resmi menggelar acara perdana Huawei Cloud Indonesia Summit di Jakarta.Mengusung tema “Building the Cloud Foundation for an Intelligent Indonesia”, konferensi ini dihadiri pemain industri terkemuka, para pakar, mitra dan rekan media, yang saling berbagi gagasan guna mendorong ekonomi digital dan membangun ekosistem digital yang kuat di Indonesia.Dalam gelaran ini, Huawei Cloud mengumumkan rencana peluncuran Region baru di Indonesia pada tahun ini. Region ini akan hadir dengan arsitektur 3AZ DR serta telah mengantungi sertifikat level-6 dari Institut Pemulihan Bencana Internasional (Disaster Recovery Institute International atau DRI).Secara bersamaan, akan diluncurkan lebih dari 60 layanan cloud baru yang menawarkan pengalaman pengguna terbaik di bidang e-commerce, platform video pendek, game online, serta asuransi dan keuangan.Jacqueline Shi, President Global Marketing and Sales Service Huawei Cloud, mengumumkan bahwa Huawei Cloud akan menerapkan strategi global terbarunya, "Everything as a Service", di Indonesia.Ia menegaskan bahwa Huawei Cloud akan menggenjot pelaksanaan strategi “Everything as a Service” ini untuk mendorong transformasi digital di sektor bisnis lokal serta untuk mendukung mitra dan perusahaan rintisan melalui Infrastructure as a Service (Infrastruktur sebagai Layanan), Technology as a Service (Teknologi sebagai Layanan), dan Expertise as a Service (Keahlian sebagai Layanan).Huawei Cloud juga akan meningkatkan investasinya di pasar Indonesia. Mereka optimistis lebih banyak lembaga pemerintahan, institusi keuangan, perusahaan energi, perusahaan pengangkutan (carrier), dan platform e-commerce akan memutuskan bekerja sama dengan Huawei Cloud.Dalam Huawei Cloud Indonesia Summit, Presiden Huawei Cloud APAC Zeng Xingyun mengumumkan rencana peluncuran Region Indonesia di tahun ini akan berbarengan dengan sejumlah program pemasaran dan inisiatif industri.Dengan menggabungkan keahlian digitalisasinya, Huawei menyusun usulan kerangka kerja transformasi digital enam dimensi dengan 70 metrik. Huawei Cloud melayani berbagai lembaga pemerintah, institusi keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya di Asia Pasifik.Huawei Cloud juga tengah membangun platform AI untuk kelautan nasional di Indonesia melalui kerja sama dengan mitra lokal. Platform ini akan menyederhanakan sektor perikanan Indonesia dalam satu wadah, guna menyediakan layanan digital yang berkelanjutan bagi 2 juta nelayan.Inka Yusgiantoro, Kepala Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan adopsi teknologi cloud merupakan pedang bermata dua yang membawa peluang sekaligus risiko.Mempromosikan kepercayaan sangat penting dan strategi utama untuk mempercepat transformasi digital serta mengatasi risiko siber adalah dengan mendorong lebih banyak kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi seperti Huawei Cloud.Ketika dunia digital menjadi semakin saling terhubung, aturan dan kebijakan bersama perlu ditetapkan untuk mengatasi masalah yang muncul dan mendorong interoperabilitas dalam ekosistem keuangan di Indonesia.Sarwoto Atmosutarno, Ketua Mastel, mengindikasikan bahwa pusat data Huawei Cloud di Indonesia akan menyediakan sumber daya infrastruktur cloud yang kuat untuk menerapkan teknologi mutakhir seperti Big Data Analitik dan AI, yang mengintegrasikan industri telekomunikasi dengan ekonomi digital.