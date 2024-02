Terobosan Volume Ramp Seagate Mozaic 3+ Buka Kapasitas HDD 30TB+

Advertisement

Jakarta: Seagate meluncurkan platform hard drive Mozaic 3+ yang menyertakan implementasi teknologi HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) yang merupakan terobosan terbaru.Peluncuran ini menandai densitas area 3TB+ per platter dan perencanaan untuk mencapai 4TB+ dan 5TB+ per platter dalam beberapa tahun mendatang. Platform Mozaic 3+ mendukung rangkaian produk Exos dari Seagate, dengan titik kapasitas terdepan di industri yang baru saja diumumkan, yakni 30TB dan lebih. Produk Exos 30TB+ mulai dikirimkan dalam jumlah besar pada kuartal ini kepada pelanggan cloud hyperscale.Inovasi densitas area dari Seagate yang meningkatkan jumlah bit yang dapat disimpan dalam platter mengatasi permasalahan yang sering terjadi di industri ini. Mozaic 3+ memungkinkan pelanggan menyimpan lebih banyak data di ruang yang sama dibandingkan sebelumnya.Peningkatan dari hard drive PMR (perekaman magnetik tegak lurus) konvensional 16 TB (kapasitas rata-rata di pusat data berskala besar) menjadi hard drive Exos 30 TB berteknologi Mozaic 3+ secara efektif menggandakan kapasitas dalam dimensi yang sama.Platform ini menggunakan komponen yang hampir sama dengan hard drive PMR sekaligus meningkatkan kapasitas secara drastis, sehingga memungkinkan pusat data menurunkan biaya akuisisi dan operasional penyimpanan secara signifikan, termasuk peningkatan penggunaan daya per terabyte sebesar 40%.Mozaic 3+ juga dapat membantu pelanggan mencapai tujuan keberlanjutan yang merupakan prioritas utama untuk pusat data berskala besar, yakni dengan menawarkan pengurangan jumlah karbon terkandung per terabyte sebesar 55% (saat membandingkan hard drive Mozaic 3+ 30 TB dengan hard drive PMR 16 TB biasa).Seagate mengaku menerima permintaan dalam jumlah besar dari pelanggan pusat data yang diharapkan dapat menyelesaikan kualifikasi Mozaic 3+ dan mulai meningkatkan volume ramp pada akhir kuartal ini. Penyedia layanan cloud terkemuka ini berfokus untuk meningkatkan penggunaan hard drive yang disediakan Seagate ke Mozaic 3+, mencerminkan keyakinan mereka terhadap teknologi ini."Seagate merupakan satu-satunya produsen hard drive di dunia yang memiliki kemampuan densitas area mencapai 3 TB per platter dan akan mencapai 5 TB pada masa mendatang," ujar CEO Seagate, Dave Mosley."Seiring meningkatnya penggunaan AI yang mengutamakan kumpulan data mentah, semakin banyak perusahaan yang perlu menyimpan sebanyak mungkin data yang dapat mereka simpan. Untuk mengakomodasi data yang sangat besar, densitas area menjadi sangat penting."Berikut adalah beberapa poin utama:1. Media Superlattice Platinum-Alloy. Fisika dasar perekaman dengan densitas yang lebih tinggi memerlukan ukuran butiran media yang lebih kecil dengan skala nano. Tantangannya di sini adalah butiran yang lebih kecil lebih tidak stabil.Alloy lama tidak memberikan stabilitas magnetik yang memadai untuk penyimpanan yang efektif dan andal. Pada hard drive Mozaic 3+, alloy media menggunakan struktur superlattice besi-platinum perintis yang secara signifikan meningkatkan koersivitas magnetik media disk. Hal ini memungkinkan penulisan data yang tepat dan stabilitas bit yang belum pernah ada sebelumnya.2. Penulis Plasmonik. Karena media dibuat "lebih sulit" secara magnetis untuk mencegah ketidakstabilan, produk ini memerlukan penulis yang revolusioner - sebuah keajaiban dari miniaturisasi dan teknik presisi yang merupakan implementasi HAMR yang unik dari Seagate.Penopang teknologi ini adalah laser nanofotonik, yang menghasilkan titik panas sangat kecil pada permukaan media untuk menulis data dengan andal.Seagate berencana untuk mengintegrasikan laser nanofotonik secara vertikal ke dalam sub-sistem penulis plasmonik."Mengembangkan teknologi yang unik ini secara internal untuk Mozaic 3+ akan memastikan efisiensi dan hasil yang lebih besar untuk mendukung peningkatan volume produksi yang cepat," ujar Mosley.4. Pembaca Spintronic Gen 7. Butir data tertulis yang lebih kecil hanya berguna jika dapat dibaca. Terintegrasi bersama dengan subkomponen penulis plasmonik, pembaca juga perlu berevolusi. Dengan menggabungkan teknologi kuantum, Mozaic 3+ menyertakan salah satu sensor pembacaan medan magnet terkecil dan paling sensitif di dunia.5. Pengontrol Terintegrasi 12 nm. Mengatur semua teknologi ini secara efisien memerlukan pengontrol terintegrasi, system-on-a-chip, yang dikembangkan sendiri. Sirkuit terintegrasi khusus aplikasi yang canggih ini memberikan performa hingga 3 kali lipat dibandingkan solusi sebelumnya."Peningkatan densitas area hard drive sangat penting secara ekonomis dan efisien untuk memperluas basis penyimpanan berkapasitas besar berbasis hard drive yang terpasang, terutama di pusat data," ujar Wakil Direktur Penelitian IDC Global DataSphere, John Rydning."Terobosan densitas area inovatif dari Seagate sangat tepat waktu dan akan memungkinkan Seagate menghadirkan produk hard drive dengan kapasitas yang semakin tinggi selama bertahun-tahun.”Selain untuk pusat data, teknologi penyimpanan Mozaic 3+ akan memungkinkan berbagai macam kasus penggunaan, mulai dari pasar enterprise, tepi jaringan, NAS, serta aplikasi video dan pencitraan (VIA).