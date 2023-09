Infinix Zero 30 5G Tampil di Red Carpet Venice International Film Festival 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Spesifikasi Infinix Zero 30 5G

(MMI)

Jakarta: Ada yang tidak biasa di ajang Venice International Film Festival 2023 di Italia. Di sesi red carpet festival film tersebut justru salah satu aktris asal Indonesia memamerkan hape Infinix Zero 30 5G.Dia adalah Beby Tsabina, aktris sekaligus vlogger ini mewakili Indonesia sebagai aktris termudah yang pernah berjalan di red carpet acara Venice International Film Festival.Beby Tsabina mulai tampil di layar lebar Indonesia pada tahun 2017 lewat film ‘Dear Nathan’ hingga sukses meraih penghargaan Indonesian Movie Actor 2021 sebagai Pemeran Utama Wanita Terfavorit di film biopik berjudul ‘Rentang Kisah’.Sang aktris rupanya dipilih Infinix untuk mengumumkan kehadiran hape terbaru Infinix di acara internasional tersebut. Menurut Sergio Ticoalu, Marketing Manager Infinix Indonesia, Beby Tsabina cocok dengan semangat Infinix tahun ini."Sebagai aktris yang aktif berkarya di berbagai platform serta menggunakan media sosial danvlogging dalam berbagi cerita mengenai keseharian serta perjalanan karirnya, Beby Tsabinamewakili semangat #JadiInMauLo yang Infinix perkenalkan tahun ini," kata Sergio.Di kesempatan tersebut Infinix juga menggagas forum ‘New Image, New Lifestyle’ bersama Italian Pavilion membahas tren vlogging terkini dan perkembangan teknologi videografi smartphone.Infinix Zero 30 5G merupakan hape lini high-end dari Infinix tepatnya Zero Series. Hape ini baru diluncurkan untuk pasar global sehingga belum ada informasi mengenai rencana kehadirannya di Indonesia.Melihat foto yang beredar Infinix Zero 5G memiliki desain yang mewah. Layarnya mengusung ukuran 6,78 inci panel AMOLED dengan desain kamera depan punch-hole kemampuan 50MP.Kamera belakang Infinix Zero 30 5G memiliki kemampuan utama 108MP OIS dan kamera lensa ultrawide angle 13MP dan kamera 2MP.Hape ini mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8020 fabrikasi 6nm dengan pilihan kapasitas RAM 8GB serta 12GB dan memori internal 256GB. Kapasitas baterainya 5.000 mAh didukung fast charging 68W.