Zotac Gaming dan Spider-Man: Across the Spider-Verse Punya VGA RTX 4070 Ekslusif

Jakarta: Baru-baru ini, Zotac Gaming lakukan kerja sama dengan Sony Pictures dengan meluncurkan sebuah kampanye “Power the Hero in You”. Kampanye ini merilis produk edisi terbatas Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP AIRO, Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO, dan Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC.Kedua produk tersebut akan memberikan sebuah nuansa film Spider-Man yang akan segera tayang di bioskop, Spider-Man: Across the Spider-Verse pada 2 Juni 2023. Kartu grafis ini merupakan edisi terbatas, sehingga para gamer yang mempunyai produk ini akan diajak untuk bermain game dengan tampilan grafik yang memukau serta membawa kesan superhero ikonik dari Marvel.Tema “Power the Hero in You” dari Zotac Gaming dan Sony Pictures telah berlangsung sejak 20 April 2023 kemarin. Hadirnya tema ini diharapkan bisa menginspirasi para gamer untuk bisa menjadi seorang pahlawan dalam dirinya sendiri saat bermain game yang sedang dimainkan.Selain itu, tujuan Zotac Gaming melakukan kerjasama dengan Sony Pictures yang membawa film Spider-Man: Across the Spider-Verse adalah mereka melihat bahwa sebagian anak kecil di dunia selalu berandai-andai untuk memiliki kekuatan super. Selain itu, mereka juga melihat bahwa salah satu superhero yang kerap muncul pada benak anak-anak adalah Spider-Man.Jadi, Zotac Gaming bersama dengan Sony Picture merilis kartu grafis yang bernuansa Spider-Man adalah hanya dengan bermain game mereka bisa berandai menjadi superhero yang bisa menyelamatkan orang banyak.Karena dengan bermain game, mereka akan menyatu dengan karakter yang dimainkan. Oleh karena itu, Zotac Gaming berikan kartu grafis untuk bisa meningkatkan pengalaman para gamer selama bermain game dengan tampilan grafik yang memukau dan maksimal.Jika membahas spesifikasi, Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP Airo mempunyai boost clock mencapai 2670MHz. Untuk cooling system sendiri sudah menyediakan teknologi IceStorm 2.0 dengan hadirnya composite heatpipe dan kipas pendingin agar kartu grafis bisa memaksimalkan pendinginan serta penstabilan suhu yang ideal.Sedangkan untuk Zotac Gaming 4070 AMP Airo sendiri sudah ditenagai dengan boost clock yang mencapai 2535MHz dengan cooling system yang serupa seperti 4070 Ti AMP Airo. Hadir juga varian terendah yakni, Zotac Gaming 4070 Twin Edge OC yang ditenagai dengan Boost Clock 2490MHz dengan cooling system IceStorm 2.0.Varian ini hanya mempunyai 4x composite heatpipe dengan 2x kipas untuk bisa mendinginkan platform, sedangkan untuk dua varian teratasnya mempunyai 6x composite heatpipe dan 3x kipas untuk bisa mendinginkan.Untuk pencahayaan sendiri, varian dari 4070 Ti AMP Airo dengan 4070 AMP Airo mempunyai pencahayaan yang dihasilkan dari SPECTRA 2.0 ARGB. Sedangkan untuk varian 4070 Twin Edge OC sendiri menggunakan pencahayaan yang bersumber dari SPECTRA RGB Lighting.Bagi para konsumen yang membeli salah satu dari produk tersebut, maka mereka berhak untuk mendapatkan merchandise eksklusif seperti, sticker, T-Shirt, Totebag, gantungan kunci, lanyard, dan masih banyak lagi.Bahkan, konsumen juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan figurine dari Spider-Gwen dan Spider-Man 2099 yang menyelimuti tubuh dari Ztorm yang merupakan karakter ikonik sebagai representasi Zotac Gaming.