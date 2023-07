Windah Basudara Galang Dana Tribute untuk Kurnia Meiga, Segini Donasi yang Terkumpul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: YouTuber Windah Basudara k embali menggalang dana sambil live streaming bermain game. Kali ini ia menggalang dana untuk biaya pengobatan mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga.Selain itu, dalam live streaming tersebut juga dilakukan penggalangan dana untuk korban banjir lahar dingin Gunung Semeru, Lumajang. Total ada empat campaign yang nantinya mendapat donasi dari penggalangan dana.Windah Basudara live streaming tribute untuk Kurnia Meiga dan Charity sambil bermain game Pop Cat. Live streaming tersebut dimulai pukul 13.00 WIB.“Kita akan bikin Pop Cat hari ini juga masuk 10 besar melewati Finland, melewati Sweden atau mungkin melewati United State. Kita buktikan dan sekaligus bercharity dan memberikan tribute (ke Kurnia Meiga). Nantinya semua uang yang terkumpul akan dibagi empat,” ucap Windah dalam live streamingnya, seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 12 Juli 2023.Donasi yang terkumpul dari empat jam live streaming adalah Rp270 juta. Hasil donasi tersebut dibagi untuk empat campaign termasuk untuk Kurnia Meiga.“Tribute dan Charity PopCat tanggal 11 Juli done! Walau kita belum masuk 10 besar di PopCat. Tapi kita akan kembali di tanggal 17 Agustus dengan lebih kuat dan kalau bisa 5 besar! Sekali lagi terima kasih kiper legendaris Indonesia bang @egahermansyah yang bisa dibilang sudah menjadi "wajah" dalam campaign ini. We will never forget you Legend!,” tulis Windah di akun Instagramnya.(Hasil live streaming tribute untuk Kurnia Meiga dan charity sumber: IG Windah Basudara)Pemilik nama asli Brando Franco Windah ini memang sering melakukan live streaming charity. Beberapa waktu lalu ia berhasil mengumpulkan dana Rp1 Miliar yang dibagikan untuk 20 lembaga.