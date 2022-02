Desain Headset PlayStation VR2 Terungkap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada bulan Februari lalu, Sony mengumumkan headset VR2 dan pengendali Sense tanpa gambar resmi. Kini, gambar PlayStation (PS) VR2 beserta pengendali Sense terbaru beredar di internet.Sony mengungkap bahwa VR2 dirancang bersamaan dengan PS5 dan terbukti dari penggunaan skema warna putih dan hitam pada headset dan pengendali tersebut. Mengutip GSM Arena, PlayStation VR2 masih membutuhkan kabel via kabel USB-C untuk terhubung ke PS5.Perangkat ini hadir dengan desain lebih ramping dan ringan jika dibandingkan dengan pendahulunya, mendukung gaming HDR beresolusi 4K pada 90Hz atau 120Hz, dengan teknologi pelacakan mata lebih baik dan sudut pandang 110 derajat.Headset ini juga hadir dengan lensa yang dapat disesuaikan dan desain lubang angin baru. Selain itu, Sony juga membekali pengendali Sense baru dengan kemampuan umpan balik haptic lebih canggih.Sayangnya, belum tersedia informasi mendetail menyoal waktu dan pasar ketersediaan produk ini serta harga yang akan dibanderol Sony untuk keduanya. Sebelumnya, game eksklusif PlayStation Studio yaitu Horizon Forbidden West yang digarap Guerilla Games akhirnya dirilis pada tanggal 18 Februari lalu.Seri ini merupakan sekuel dari petualangan karakter Alloy di dunia post-apocalyptic yang sebelumnya disajikan pada Horizon Zero Dawn. Di kawasan Asia, Sony PlayStation menghadirkan sebuah monumen ukuran nyata dari karakter monster di dalam game bernama Clawstrider di lantai dasar pusat perbelanjaan Lotte World Mall Seoul, Korea Selatan.Sementara itu, Sony menyampaikan laporan finansial untuk periode tiga bulan terakhir pada tahun 2021 lalu, yaitu Q3 2021 dalam catatan akuntansi perusahaan raksasa asal Jepang tersebut. Laporan ini menyampaikan peningkatan sebesar 13 persen dalam penjualan.Selain itu, laporan ini juga menyampaikan pendapatan operasional sebesar 32 persen. Peningkatan ini utamanya didorong oleh divisi Motion Pictures dan kesepakatan lisensi Spiderman: No Man Home, Venom: Let There Be Carnage, dan Seinfeld.