Di CES 2022, Samsung Ungkap Visi Masa Depan

Jakarta: Samsung Electronics mengungkapkan visinya untuk masa depan, “Together for tomorrow”, pada acara keynote menjelang dimulainya ajang CES 2022. Visi ini disampaikan oleh Vice Chairman, CEO and Head of DX (Device eXperience) Division at Samsung, Jong-Hee (JH) Han.Han menyoroti upaya perusahaan untuk mendatangkan era kebersamaan yang baru, dengan pengalaman yang dikustomisasi yang mencerminkan perubahan gaya hidup konsumen, dan inovasi yang menandai kemajuan bagi masyarakat dan juga planet ini.“Saya antusias menyaksikan Anda menjadi bagian dari visi kami untuk melihat bagaimana inovasi bisa menciptakan perubahan yang positif, (dan) bergabung dengan kami serta bekerja bersama-sama untuk masa depan, together for tomorrow,” ujar Han.Visi Samsung “Together for tomorrow” adalah visi yang memberdayakan setiap orang untuk menciptakan perubahan positif dan mendorong kolaborasi yang dapat menjawab tantangan paling mendesak di Bumi.Han juga mengilustrasikan rencana Samsung dalam membuat visinya menjadi kenyataan dengan memperkenalkan sejumlah inisiatif keberlanjutan, kemitraan yang bermanfaat, dan teknologi yang bisa dikustomisasi dan terhubung satu sama lain.Inti visi Samsung untuk masa depan dibangun pada faktor bertajuk Everyday Sustainability, konsep yang menginspirasi Samsung untuk meletakkan keberlanjutan di jantung segala sesuatu yang dilakukannya.Samsung merealisasikan visi ini dengan mengadopsi praktik manufaktur yang baru dan memiliki dampak minimal, kemasan yang mengurangi jejak karbon, dan pengalaman konsumen lebih berkelanjutan, serta pembuangan produk yang lebih bertanggung jawab pada akhir siklus hidupnya.Upaya Samsung untuk mengurangi emisi karbon pada seluruh siklus produksi telah mendapatpengakuan dari Carbon Trust, otoritas terkemuka di dunia untuk jejak karbon. Tahun lalu, memory chip Samsung yang mendapat sertifikasi Carbon Trust telah membantu mengurangi emisi karbon sebanyak hampir 700.000 ton.Terkait dengan daur ulang sebagian bagian dari upaya everyday sustainability, Visual Display Business Samsung berencana untuk menggunakan plastik daur ulang 30 kali lebih banyak daripada yang digunakan pada tahun 2021 lalu.Samsung juga berencana untuk memperluas penggunaan bahan daur ulang ke dalam semua produk mobile dan elektronik rumah tangga dalam tiga tahun ke depan. Samsung juga mengumumkan ekspansi global untuk program Eco-Packaging.Perluasan program ini, yang mengubah kotak kardus menjadi rumah kucing, meja hias, dan barang furniture berguna lainnya, akan mencakup kemasan untuk elektronik rumah tangga seperti vacuum cleaner, microwave oven, air purifier, dan lainnya.Selain itu pada tahun 2025, Samsung berencana untuk membuat semua TV dan pengisi daya ponselnya beroperasi dengan daya standby mendekati nol, sehingga semua produk nyaris tidak mengkonsumsi energi saat tidak digunakan.Terkait limbah elektronik atau e-waste, untuk produk mobile, pada tahun 2021 lalu, Samsung meluncurkan inisiatif Galaxy for the Planet, platform keberlanjutan yang dirancang untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata dan meminimalkan jejak karbon perangkat di sepanjang siklus hidupnya.