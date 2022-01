Akamai: Dampak Pembajakan Konten Bisa ke Semua Pihak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Akamai Technologies merilis riset baru yang menyajikan detail dari ketahanan kegiatan pembajakan online. “Pirates in the Outfield” adalah laporan State of the Internet/Security terkini dari Akamai yang membahas lanskap pembajakan yang terus berubah.Hal ini, menurut Pusat Kebijakan Inovasi Global Kamar Dagang AS, akan menyebabkan kerugian sebesar USD29,2 miliar terhadap ekonomi AS akibat hilangnya pendapatan setiap tahun.Laporan baru ini merupakan kolaborasi antara Akamai dan MUSO, yang menyajikan data mengenai kegiatan pembajakan melalui streaming dan pengunduhan di berbagai industri. Riset ini menunjukkan bahwa pembajakan online terus menjadi praktik yang lazim dan berdampak buruk bagi keuangan di beragam industri.Antara Januari dan September 2021, permintaan pembajakan global yang diukur dengan angka kunjungan ke berbagai situs web yang menawarkan akses ke film dan acara televisi, baik melalui browser atau aplikasi seluler, serta angka pengunduhan melalui Torrent mencapai angka 3,7 miliar untuk jumlah streaming dan pengunduhan tanpa lisensi resmi.Menurut riset ini, 61,5 persen konsumen yang berkunjung ke situs pembajakan mengakses situs tersebut secara langsung, sementara 28,6 persen aktif mencari situs tersebut.“Perjuangan melawan pembajakan tidak pernah berhenti, dan tidak ada senjata pemungkas untuk mengatasi setiap jenis pembajakan online. Seiring pengembang konten bertambah lihai dalam melindungi konten mereka dari pembajakan, para pelaku kriminal mengadaptasikan metode mereka untuk mengakses konten yang dilindungi,” ucap Steve Ragan, peneliti keamanan di Akamai dan penulis laporan ini.“Pembajakan tidak hanya berdampak pada pencurian film dan konten lainnya. Dampak sebenarnya terjadi di belakang layar dan mengakibatkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film, buku, dan perangkat lunak yang kita gunakan dan nikmati kehilangan pendapatan.”Skala pembajakan online yang dijelaskan di laporan ini menguraikan salah satu masalah paling sulit dan kompleks yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan.Pembajakan menimbulkan masalah keamanan secara internal di organisasi dan sebagai vektor potensi serangan lain yang harus dicegah agar tidak terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) penting.“Saat membahas masalah pembajakan yang terjadi secara global dan di seluruh industri film, TV, perangkat lunak, penerbitan, dan musik, jelas terlihat betapa luasnya skala pembajakan ini. Mungkin yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pembajakan masih menjadi masalah yang kian berkembang di banyak area, dengan peningkatan secara keseluruhan sebesar 16 persen dalam jangka waktu sembilan bulan terakhir,” kata James Mason, CTO MUSO.Selain permintaan akan materi bajakan yang tidak ada habisnya, laporan ini mengungkapkan beberapa informasi lainnya yang perlu diperhatikan, termasuk:1. Jumlah kunjungan total sebanyak 132 miliar ke situs web pembajakan terhitung antara Januari 2021 dan September 2021.2. Industri dengan konten yang paling banyak dibajak adalah televisi (64 miliar kunjungan total), penerbitan (30 miliar kunjungan total), film (14,5 miliar kunjungan total), musik (10,8 miliar kunjungan total), yang mencakup game video dan perangkat lunak PC modern (8,9 miliar kunjungan total).3. Secara global, Amerika Serikat (13,5 miliar), disusul dengan Rusia (7,2 miliar), India (6,5 miliar), Tiongkok (5,9 miliar), dan Brasil (4,5 miliar) adalah lima negara dengan angka kunjungan ke situs web pembajakan terbanyak tahun lalu.