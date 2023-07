Line Next dan Sega Bakal Bawa Produk ke Game Dosi

(MMI)

Jakarta: Line Next, perusahaan Line yang fokus mengembangkan dan memperluas ekosistem NFT, mengumumkan kesepakatan nota kesepahaman (MOU) dengan Sega untuk menerima lisensi ke salah satu game klasik dan membawanya ke platform game Web3 Game Dosi.Melalui perjanjian kerja sama ini, Line Next akan menerima lisensi untuk menggunakan salah satu properti intelektual game Sega yang sangat populer dan mengembangkannya menjadi game Web3.Line Next akan menampilkan judul baru tersebut di Game Dosi sekaligus mendukung produksi NFT, pembayaran digital, dan aktivitas pemasaran sebagai bagian dari rencana Line Next untuk mempopulerkan game Web3. Informasi lebih lanjut mengenai judul game akan diumumkan di lain waktu.Berkantor pusat di Jepang, Sega telah menjadi salah satu perusahaan video game dan hiburan terkemuka di dunia selama beberapa dekade, dalam mengembangkan dan menerbitkan game di berbagai platform dan genre.“Line Next dengan senang hati bisa bekerja sama dengan Sega untuk menghadirkan beberapa game menarik ke ruang Web3 untuk para gamer di seluruh dunia,” kata Youngsu Ko, CEO Line Next. “Melalui kemitraan ini, Gaem Dosi akan menyediakan konten Web3 yang dapat dinikmati dengan mudah oleh siapa saja, termasuk penggemar Sega.”Diluncurkan pada bulan Mei, Game Dosi adalah platform game Web3 yang menyediakan layanan yang berpusat pada pengguna dan game, dengan slogan "Gamer First, Web3 Next." Game Dosi telah meluncurkan enam judul, termasuk game in-house "Project GD."