Begini Spesifikasi ASUS ROG Strix Hero II untuk MOBA

Spesifikasi ASUS ROG Strix GL504 Hero II Prosesor Intel Core 8th Gen Core i7-8750H RAM 16GB / 8GB DDR4 2666MHz Memori internal 1TB SSHD + 256GB PCIe NVMe M.2 SSD / 1TB SSHD +128GB PVIe NVMe M.2 SSD Layar 15,6 inci IPS (1920x1080) 144Hz 3ms GPU NVIDIA GeForce GTX1060 6GB GDDR5 Bobot 2,4kg Dimensi 36,1 x 26,2 x 2,61cm Harga Rp27,3 juta (RAM 16GB) dan Rp24,3 juta (RAM 8GB)

ASUS memperkenalkan laptop gaming generasi terbaru dari ASUS ROG Strix untuk penggemar game MOBA yakni ASUS ROG Strix GL504 Hero II yang memiliki ciri khas tampilan berbeda di bagian keycap keyboard huruf QWER.ASUS ROG Strix GL504 Hero II hadir dengan layar ukuran 15 inci yang memiliki bezel tipis hanya 2,33cm. Mengadopsi panel IPS dengan dukungan refresh rate 144Hz dan response time 3ms yang oleh ASUS diklaim sebagai yang pertama di dunia.Selain dukungan teknologi yang mencegah efek screen tearing maupun stuttering ASUS ROG Strix GL504 Hero II, layar laptop ini juga dilengkapi kualiatas warna 100 persen sRGB color gamut sehingga menampilkan warna kaya dan akurat dari game MOBA yang dimainkan.Dari luar desain ASUS ROG Strix GL504 Hero II kini menyerupai tampilan ASUS ROG Zephyrus M yaitu desain diamond cut dengan tampilan aluminium brush yang dilengkap LED RGB di logo ASUS ROG serta sisi luar palm rest, tidak hanya di backlit keyboard.Fungsinya yang ditujukan untuk penggemar MOBA membuat ASUS ROG Strix GL504 Hero II dilengkapi dengan fitur N-key rollover yang membuat setiap input keyboard saat bermain game tanpa efek ghosting.Dari sisi dapur pacu, ASUS ROG Strix GL504 Hero II memiliki spesifikasi yang mewah yaitu dibekali prosesor Intel Generasi ke-8 Core i7-8750H didukung GPU NVIDIA GeForce GTX1060 6GB GDDR5.Untuk kapasitas RAM dan memori internalnya laptop ini hadir dengan varian model yaitu varian RAM 16GB dengan memori 1TB SSHD plus 256GB PCIe SSD dan satu lagi RAM 8GB dipadukan memori 1TB SSHD plus 128GB PCIe SSD.Teknologi konektivitas Wi-Fi juga menjadi andalan laptop ini berkat multi-antena Wave 2 yang bisa melipat gandakan jangkauan koneksi Wi-Fi lebih luas dan menjaga koneksi stabil dengan kecepatan maksimal mencapai 1,7Gbps.Pihak ASUS menyebutkan bahwa ASUS ROG Strix GL504 Hero II dibanderol Rp27,3 juta untuk varian RAM 16GB dengan memori 1TB SSHD plus 256GB PCIe SSD. Sementara varian RAM 8GB dipadukan memori 1TB SSHD plus 128GB PCIe SSD dipatok harga Rp24,3 juta yang semuanya langsung dibundling jam tangan G-Shock ROG.(MMI)