realme Hadirkan Teknologi Telefoto Periskop di 12 Series 5G

Jakarta: realme memperkenalkan teknologi telefoto periskop pada acara realme Exclusive Preview 2024 di Las Vegas, Amerika Serikat. Acara in mengonfirmasi kehadiran teknologi ini pada seri smartphone terbaru, realme 12 Series 5G.realme mengungkap bahwa 12 series 5G akan segera tersedia di pasar global dalam waktu dekat. realme menjelaskan bahwa anak muda memiliki preferensi lebih terhadap zoom 3x atau lebih, dibandingkan dengan hanya 2x.Karenanya, teknologi lensa telefoto periskop tersebut diyakini realme merupakan pilihan terbaik untuk membuat smartphone tetap tipis dan nyaman untuk digunakan, sembari memenuhi keinginan konsumen muda tersebut.Teknologi telefoto periskop pada realme 12 Series 5G mengunggulkan empat poin keunggulan utama dalam sektor fotografi, yang pertama adalah The Next-gen Telephoto: Lensa Telefoto Periskop Terbaik di Segmennya.realme mengklaim teknologi pada 12 Series 5G berkemampuan meningkatkan kejernihan dan stabilitas pengambilan gambar di malam hari sekaligus meminimalisir flare dan ghosting melalui gabungan teknologi yang juga digunakan pada smartphone seri flagship karyanya, realme GT5 Pro.Keunggulan kedua yang diusung teknologi telefoto periskop pada realme 12 Series 5G yaitu The Next-Gen Sensor: Sensor Telefoto Periskop Terbesar di Segmennya. realme mengklaim 12 Series 5G menawarkan sensor telefoto periskop terbesar di segmennya melalui sensor flagship OV64B, lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dan menyamai pengalaman fotografi di smartphone flagship.Sedangkan keunggulan ketiga yaitu The Next-gen Lossless Zoom: Kemampuan Pencitraan Zoom Lossless Full-Focal-Length yang Unggul. Kamera utama realme 12 Series 5G disebut memiliki fitur Sony IMX890 OIS, diklaim mampu meningkatkan fotografi di malam hari.Selain itu, realme 12 Series 5G memiliki fitur telefoto periskop dan kamera sudut ultra lebar, dan kamera ponsel cerdas ini menawarkan zoom lossless pada 0.6x, 1x, 2x, 3x, 6x, memberikan pengalaman fotografi zoom lossless dengan full-focal-length sebanding dengan perangkat flagship.Keunggulan keempat yaitu The Next-gen Algorithm: Kustomisasi Eksklusif dari Algoritma MasterShot. Dalam keunggulan ini, realme bekerja sama dengan Qualcomm, dalam meningkatkan pemrosesan gambar dengan Algoritma MasterShot.realme mengklaim 12 Series 5G sebagai perangkat pertama dan satu-satunya di segmennya yang memproses domain RAW, memastikan kejernihan, rentang dinamis, dan realisme terbaik dalam potret sinematik.