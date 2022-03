Samsung Jelaskan Ide Desain Pembentuk One UI 4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung menawarkan cuplikan langka di balik layar proses perancangan One UI 4.0. Tujuan utamanya adalah agar antarmuka intuitif dan aman, namun mempermudah pengguna dalam mengekspresikan diri mereka.Mengutip GSM Arena, versi 4 dimulai dengan sistem warna yang terfokus pada tampilan bersih dan sederhana. Warna diaplikasikan pada elemen paling penting, sedangkan bagian lainnya mengusung warna monokrom.Sistem terdiri dari tiga kelompok warna, yaitu warna inti, fungsional dan aplikasi. Sebelum One UI 4.0, antarmuka menggunakan warna sedikit berbeda untuk mengartikan hal yang sama. Versi 4 menyatukannya secara konsisten untuk menciptakan warna fungsional, contohnya merah berarti berhenti, tolak, hapus, dan lainnya.Tim Samsung juga mempertimbangkan cara merancang ulang aplikasi One agar lebih sesuai dengan kebutuhan dari pengguna yang berbeda. Hal ini merupakan ide panduan di balik rancangan ulang dari aplikasi, sebagai contoh Weather dan Calendar.Sejumlah pengguna ingin memeriksa cuaca saat ini, sedangkan pengguna lain ingin mengetahui cuaca untuk satu hari. Sebelumnya, informasi ini digabungkan, kini pada Samsung UX terbaru, informasi ini dipisahkan ke dalam bagian berbeda.Tujuan utama One UI 4.0 adalah untuk memberikan pengguna jaminan bahwa sistem menghargai privasi mereka. Bar status menampilkan indikator privasi yang mengingatkan pengguna saat aplikasi menggunakan kamera, mikrofon atau fungsi lain.Sedangkan Permission Dashboard menampilkan status terkait aplikasi pengguna perizinan tertentu dan frekuensinya, serta menawarkan opsi untuk membatalkan pemberian izin tersebut. One UI 4.0 ditujukan untuk dapat menghadirkan bahasa visual yang sama pada berbagai produk Galaxy, dari ponsel, tablet, smartwatch, hingga laptop.Sementara itu, menyesuaikan Dark Mode sedikit menyulitkan sebab sistem harus menyeimbangkan kenyamanan visual namun tetap dapat mempertahankan tampilan dan nuansa aplikasi.Antarmuka memanfaatkan sistem warna Material You Android 12 untuk mengekstrak lima warna dari wallpaper dan UI aplikasi gaya Anda. Samsung juga menciptakan Emoji Pair, menggabungkan beberapa emoji ketika satu emoji kurang mampu mewakili emosi pengguna.AR Emoji juga diperbaharui dengan animasi baru yang diputuskan berdasarkan pemungutan suara atau polling kepada pengguna tentang hal yang ingin mereka ungkapkan.