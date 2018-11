Iflix Gandeng Telkomsel untuk Langganan vIa Pulsa

: iflix mengumumkan opsi pembayaran baru dengan menggunakan pulsa terintegrasi, hasil kerja sama dengan Telkomsel. Opsi ini memungkinkan pengguna Telkomsel untuk dapat menikmati konten yang ditawarkan iflix.Pengguna Telkomsel dapat mengakses layanan iflixVIP dengan biaya sebesar Rp1.300 per hari, atau sebesar Rp39.000 per bulan via opsi pembayaran pulsa. Layanan iflixVIP merupakan layanan dengan penawaran konten lebih banyak jika dibandingkan dengan versi reguler.Layanan versi VIP ini diklaim menawarkan judul eksklusif, program orisinal lokal, film drama terbaik, dan serial populer di Indonesia. iflixVIP juga menawarkan siaran langsung untuk acara khusus, meliputi konser lokal, regional dan internasional, yang disuguhkan tanpa gangguan iklan.Kerja sama ini dinilai iflix akan memberikan penggunanya tidak hanya langkah aman dan sederhana dalam mengakses hiburan, juga dengan lebih nyaman dan mudah.Opsi pembayaran via pulsa ini juga menjadi solusi yang dihadirkan iflix dalam menjembatani layanan VIP dengan konsumen tanpa kartu kredit.Telkomsel menyebut layanan streaming video tengah menjadi layanan yang digandrungi oleh pengguna, mengonsumsi sekitar 70 persen dari kuota data.Telkomsel juga menyebut bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pertumbuhan trafik konten video di jaringan Telkomsel mengalami peningkatan sebesar lebih dari 250 persen, mendukung keputusannya untuk bermitra dengan iflix.(MMI)