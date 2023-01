Samsung Perkenalkan Jajaran Bespoke Home Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menjelang gelaran CES 2023, Samsung Electronics memperkenalkan produk terbaru dalam jajaran Bespoke Home berkemampuan dikustomisasi. Jajaran produk terbaru ini mencakup tambahan pilihan tipe kulkas Bespoke, dan perangkat lainnya.“Di CES 2023, kami terus melanjutkan kesuksesan jajaran produk Bespoke dengan memperkenalkan kulkas Bespoke dan perangkat built-in terbaru, yang memberikan lebih banyak cara bagi konsumen untuk mengekspresikan diri di dapur mereka,” ujar EVP and Head of the Customer Experience Team of the Digital Appliance Business Samsung Electronics Junhwa Lee.Tambahan pilihan kulkas tersebut termasuk Bespoke 4-Door Flex with Family Hub+, dengan layar 32 inci lebih besar. Selain itu, produk Bespoke lain yang juga diperkenalkan Samsung adalah Bespoke AI Oven dengan dukungan teknologi AI Pro Cooking.Teknologi tersebut diklaim Samsung mampu mengoptimalkan dan membantu dalam proses persiapan makanan. Samsung menjelaskan bahwa fitur dinamis Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub+ ditampilkan pada layar bezel-less FHD 32 inci, hampir dua kali lipat lebih besar dari model sebelumnya.Kulkas ini juga dilengkapi dengan software Family Hub baru, dengan Samsung TV Plus 1 yang kini menawarkan lebih dari 190 channel gratis, sedangkan integrasi Google Photos mengubah platform ini menjadi bingkai foto digital, memudahkan berbagi dan menampilkan foto.Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub+ akan diluncurkan di Amerika Utara dan Korea Selatan pada paruh pertama tahun 2023. Selain itu, pembaruan software Family Hub akan diluncurkan di seluruh pasar lokasi kulkas Family Hub dijual pada tahun ini, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Asia Timur dan Barat, Amerika Latin, dan Eropa.Sementara itu, mempertahankan estetika desain Bespoke, Bespoke Side-by-Side refrigerator dirancang dengan desain flat dan minimalis, dengan panel depan yang dapat dikustomisasi serta tersedia dalam finish kaca dan stainless-steel.Bespoke Side-by-Side refrigerator dilengkapi dengan Auto Open Door, Beverage Center, AutoFill Water Pitcher with Infuser, dan Dual Auto Ice Maker. Perangkat terbaru seri Bespoke lainnya yaitu Bespoke Top-Mounted Freezer Refrigerator, dilengkapi dengan fitur Optimal Fresh Zone+ dan Active Fresh Filter.Pengguna Samsung Bespoke Side-by-Side atau Top-Mounted Freezer Refrigerator juga dapat menikmati tambahan penghematan energi melalui fitur AI Energy Mode di SmartThings Energy. Bespoke Side-by-Side Refrigerator akan tersedia di Amerika Serikat pada kuartal pertama 2023.Sedangkan Bespoke Top-Mounted Freezer Refrigerator akan tersedia pertama-tama di Thailand pada Maret 2023 dan selanjutnya akan diluncurkan secara global. Sementara itu, Bespoke AI Oven didukung teknologi AI Pro Cooking dan fitur Sense Inside, algoritma AI yang mampu mengenali makanan dan mendeteksi gosong atau pembakaran.Selain itu, oven ini juga dilengkapi dengan fitur Push to Open Door untuk menggantikan pegangan tradisional. Bespoke AI Oven tersedia dalam lima pilihan desain elegan dan modern, saat ini tersedia di Eropa dan akan diluncurkan di Amerika Utara pada kuartal ketiga tahun 2023.