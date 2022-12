Leica BLK360 Tersedia di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Leica Geosystems melalui PT Datascrip menghadirkan The New Leica BLK360, 3D Laser Scanner terbaru dengan desain ringkas dan ringan, berkemampuan memindai struktur bangunan atau ruang secara penuh dalam waktu 20 detik.Kemampuan tersebut disebut Leica Geosystems lima kali lebih cepat jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu Leica BLK360 G1. The New Leica BLK360 dilengkapi dengan empat kamera beresolusi 13MP dan lima bracket HDR, diklaim mampu menghasilkan tangkapan gambar lebih detail dan jelas.“Misi kami yaitu menghadirkan solusi pemindaian dan dokumentasi 3D ke pengguna yang lebih luas. Hadirnya generasi terbaru dari BLK360 ini membuat pengguna semakin mudah dan cepat untuk mendapatkan dokumentasi 3D yang akurat,” ujar Presiden Direktur Leica Geosystems Indonesia Busroni Arif Yanto.Dengan perangkat ini, calon pembeli atau penyewa apartemen tidak perlu hadir ke lokasi untuk melihat secara langsung, dan hanya perlu menjelajah melalui dokumentasi 3D secara virtual, merupakan hasil kombinasi dari dokumentasi foto dan pemindaian 3D laser scanner.Selain itu, Leica Geosystem menjelaskan bahwa data BLK360 dapat dengan mudah ditransfer dan bekerja dengan ekosistem software yang telah ada milik pengguna, sehingga menciptakan hasil dan pengalaman imersif dan sangat akurat.The New Leica BLK360 memiliki tingkat akurasi pengukuran tinggi hingga 4mm pada jarak 10 meter berkat rentang pengukuran hingga radius 45 meter. Di industri perfilman, akurasi pemetaan lapangan juga dibutuhkan untuk mendukung proses produksi visual effects (VFX).Selain telah dilengkapi koneksi USB-C untuk mendukung kecepatan transfer data, perangkat 3D laser scanner ini dapat terhubung langsung dengan smartphone dan tablet sehingga lebih praktis, alur kerja lebih cepat dan memastikan kumpulan data yang diterima lengkap.The New Leica BLK360 ini juga dilengkapi dengan teknologi Visual Inertial System (VIS), secara otomatis menggabungkan hasil pemindaian pada tiap ruang di seluruh bangunan. Teknologi ini pengguna tak perlu repot lagi untuk menyelaraskan dan menggabungkan gambar dari tiap ruangan untuk membuat point cloud lengkap saat proses pengolahan data.The New Leica BLK360 ini dibekali dengan sensor LiDAR dan memiliki 4 kamera beresolusi 13MP, mampu menangkap gambar sferis 360 derajat berkualitas tinggi dan point cloud 3D penuh hanya dalam waktu 20 detik.Selain itu, perangkat ini juga dibekali dengan lima bracket High Dynamic Range (HDR) untuk menghasilkan gambar dengan kontras tinggi dan akurasi warna menyerupai obyek asli. Berkat peningkatan Absolute Distance Meter (ADM), 3D laser scanner ini juga mampu menangkap point clouds dengan kecepatan 680.000 poin per detik.Kemampuan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Leica BLK360 G1, yaitu 360.000 poin per detik. PT Datascrip authorised distributor Leica Geosystems Indonesia memasarkan The New Leica BLK360 dengan harga dari Rp500.000.000.