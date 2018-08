Vivo V11 Pro Sapa Indonesia 12 September

: Vivo mengumumkan tanggal peluncuran smartphone terbarunya di Indonesia melalui akun jejaring sosial resminya, yaitu pada 12 September 2018. Selain tanggal peluncuran, melalui akun jejaring sosialnya, Vivo juga memperkenalkan opsi warna untuk smartphone bertajuk Vivo V11 Pro .“Vivo memastikan V11 Pro akan hadir secara resmi di Indonesia pada tanggal 12 September mendatang dengan mengusung rangkaian fitur unggulan,” ujar General Manager for Brand and Activation Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma.Kedua opsi warna yang disiapkan Vivo untuk smartphone yang digadang sebagai penerus V9 tersebut adalah Nebula Purple dan Starry Black. Opsi warna Starry Black hadir dengan kombinasi warna bitu hitam bertitik-titik berkilau serupa bintang di malam hari.Sementara itu, opsi warna Nebula Purple dijelaskan Vivo hadir dengan gradasi warna biru dan ungu muda, disebut Vivo terinspirasi oleh paduan warna di galaksi. Kedua warna pada V11 Pro tersebut juga diklaim Vivo hadir pertama kalinya di jajaran perangkat seri V.Vivo V11 Pro juga disebut akan mengunggulkan dua fitur unggulan, yaitu Screen Touch ID, merupakan sensor pemindai sidik jari pada layar, serta Ultra All Screen, merupakan layar dengan bezel tipis dan rasio layar lebih luas, diklaim mampu mendukung aktivitas mobile pengguna.Edy berharap, dua pilihan warna menarik pada Vivo V11 Pro akan dapat semakin memanjakan konsumen di Indonesia, dalam memilih smartphone yang mewakili karakter dan preferensi gaya mereka.Sementara itu, menyambut kehadiran V11 Pro, Vivo Indonesia turut menyelenggarakan aktivitas online bertajuk "Vivo V11 Pro Unlock The Future" di situs resmi Vivo.(MMI)