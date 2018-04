ASUS Ikut Sodorkan Enam Motherboard AMD X470

Di segmen produk consumer, ASUS dikenal memiliki banyak sekali lineup atau sub-brand, sama seperti di segmen motherboard. Kehadiran chipset X470 untuk prosesor AMD Ryzen Generasi ke-2 membuat ASUS memperbarui seluruh jajaran produknya.ASUS baru saja mengumumkan jajaran motherboard yang terdiri dari enam unit, ROG Crosshair VII Hero, ROG Crosshair VII Hero WiFi, ROG Strix X470-F Gaming, ROG Strix X407-I Gaming, Prime X470-Pro dan TUF X470-Plus Gaming.Di antara keenam unit tersebut, ROG Crosshair VII Hero termasuk versi Wi-Fi menjadi yang tertangguh dengan kelengkapan I/O Port dan fiturnya, meskipun dari segi tampilan LED RGB lebih minim dibandingkan yang lain, termasuk desain armor yang melekat.ROG Crosshair VII Hero WiFi hadir menyediakan dukungan memori empat slot DIMM Dual Channel DDR4 3466MHZ dalam mode overcolck dengan kapasitas hingga 64GB. Lalu untuk kapasitas penyimpanan tersedia enam port SATA 6Gbps (RAID 0, 1, 10) dan dua slot M.2 jenis M-key untuk PCI 3.0 x4.Kemudian, di expansion slot tersedia satu slot PCIe 2.0 x16 dan dua slot PCI e 3.0 x16, motherboard ini juga mendukung penggunakan multi kartu grafis atau GPU dengan mode 2-Way Nvdiai SLI, dan 3-way AMD CrossFire X.Untuk konektivitasnya ROG Crosshair VII Hero WiFi dibekali modul Intel Wi-Fi yang mendukung teknologi Dual-Band (2,4/5 GHz) dengan fitur MU-MIMO dan Bluetooth 4.1. Untuk konektivitas LAN terdapat dukungan Intel I211-AT Gigabit LAN dan sistem keamanan LAN Guard.Para gamer juga langsung disediakan aplikasi teknologi ROG GameFirst IV yang bisa memadukan koneksi internet kabel dan Wi-Fi untuk meningkatkan bandwith internet yang bisa dimanfaatkan.I/O Port di bagian back panel ROG Crosshair VII Hero WiFi juga tergolong lengkap, ada satu port PS/2, dua SUB 2.0, satu port Optical S/PDIF Out, modul dua anterna ASUS Wi-Fi Go!, delapan port USB 3.1 Gen1, satu port USB 3.1 Gen2 Type-A, dan satu port USB 3.1 Type-C.Bagi para overclocker, ASUS juga menyediakan tombol pintas dan fitur untuk mempermudah kegiatan mereka dan memantau proses overclocking. Pada bagian back panel terdapat tombol Clear CMOS dan BIOS Flashback yang dilengkapi satu port USB dan juga di dekat slot RAM terdapat Q-LED sebagai indikator troubleshooting.(MMI)