Google Play Store Mulai Promosi Aplikasi Lite dan Android Go

: Google mulai mempromosikan aplikasi versi Lite dan Android Go pada toko aplikasinya, Google Play Store.Sebagai contoh, jika ingin menginstal aplikasi Facebook, pengguna akan menemukan pengingat kecil pada daftar aplikasi Facebook, menampilkan Facebook Lite sebagai salah satu opsi.Versi Facebook Lite ini berukuran 1,6MB, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan versi lengkap dari aplikasi tersebut, berukuran 60MB.Mengetuk opsi View di bagian bawah pengingat akan mengarahkan pengguna ke daftar Facebook, yang didampingi dengan aplikasi Lite lain seperti Skype Lite dan Twitter Lite.Google juga menampilkan rekomendasi untuk aplikasi Google Android Go di Google Play Store. Aplikasi ini diciptakan untuk perangkat Android Go, umumnya hanya didukung oleh RAM berkapasitas 1GB, dan dipasarkan dengan harga di bawah USD100 (Rp1,3 juta).Sejumlah aplikasi populer Google seperti YouTube, Gmail, Google Maps, dan Google Search telah tersedia dalam versi Go.Pada sejumlah ponsel, pengguna akan menemukan pengingat dari aplikasi versi Go di Google Play Store, yang dapat diinstal dengan konsumsi ruang penyimpanan lebih sedikit.Namun sebagai informasi, sejumlah aplikasi Android Go tidak tersedia di negara atau perangkat tertentu. Google baru-baru ini mengumumkan ketersediaan dukungan audiobook di Google Play Book, untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan penawaran penyesuaian lebih baik dari Audible dan iBooks.Sebelumnya, Google juga mengumumkan bahwa mereka akan menutup layanan penyingkat URL, goo.gl. Mereka menyebutkan para pengguna baru dan anonim tidak lagi bisa membuat tautan menggunakan layanan goo.gl mulai tanggal 13 April mendatang.Sementara itu, Alphabet menjadi salah satu perusahaan yang ingin menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produksi makanan. Divisi X dari perusahaan induk Google itu mengungkapkan bahwa mereka tengah berusaha untuk menemukan cara untuk membantu para petani menjadi lebih produktif menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin.(MMI)