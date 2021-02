Separuh Penduduk Bumi Gunakan Internet 7 Jam Per Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: We Are Social dan Hootsuite mengumumkan hasil riset Digital 2020 Global Overview Report menyebut bahwa saat ini tercatat lebih dari 4,5 miliar orang dari 7,75 miliar di dunia sebagai pengguna internet.Jika dibandingkan dengan bulan Januari 2019, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mengalami peningkatan sebesar tujuh persen, setara dengan 298 juta pengguna baru. We Are Social juga menyebut terjadi peningkatan terkait jumlah pengguna media sosial pada bulan Januari 2020.Pengguna media sosial di seluruh dunia pada bulan Januari 2020 tercatat sebanyak 3,8 miliar, bertumbuh sebesar sembilan persen atau 321 juta pengguna jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.Meskipun demikian, waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menjelajahi dunia maya dilaporkan mengalami penurunan. Laporan tersebut mengungkap bahwa saat ini, masyarakat dunia menghabiskan selama enam jam dan 43 menit untuk terhubung ke internet setiap harinya.Durasi ini mengalami penurunan selama tiga menit jika dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan masyarakat pada tahun 2019 lalu. We Are Social juga menganalisa bahwa pengguna internet ini masih setara dengan lebih dari 100 hari waku terkoneksi per pengguna internet per tahun.We Are Social menyebut bahwa hal ini mengindikasikan masyarakat menghabiskan lebih dari 40 persen waktu per hari dalam kehidupan mereka untuk terjaga dan menggunakan internet, dengan kondisi 8 jam per hari dihabiskan untuk tidur.Selain itu, dari jumlah pengguna internet tersebut, 92 persen di antaranya terhubung ke internet via perangkat seluler. Persentase tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan prediksi sebelumnya. Namun riset ini mencatat bahwa komputer juga terus memainkan peran penting dalam menghubungkan masyarakat ke internet.Laporan ini mengungkap bahwa tiga perempat pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun masih merambah ranah online via laptop dan komputer desktop. Hal ini juga membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, tercermin dari hampir separuh 3,7 jam dihabiskan dengan menggunakan ponsel untuk mengakses media sosial dan komunikasi.Adapun Facebook masih merajai sebagai platform medsos yang paling banyak digunakan dengan sebanyak 2,4 miliar. Lalu, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, hingga TikTok.(MMI)