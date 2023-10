Sudah Bisa Dibeli! HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate, Smartwatch Paling Stylish dan Mewah dengan Fitur Kesehatan dan Olahraga Canggih

HUAWEI WATCH GT 4



Advertisement

HUAWEI WATCH Ultimate

HUAWEI MatePad 11 PaperMatte Edition

(ROS)

Huawei Device Indonesia kembali menghadirkan jam tangan dengan fitur kesehatan dan olahraga canggih untuk menunjang gaya hidup sehat masyarakat, HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate di Indonesia. Kedua smartwatch tersebut sudah bisa dipesan pre-order mulai 5 Oktober hingga 27 Oktober 2023.Kedua smartwatch ini tidak hanya didukung oleh fitur-fitur kesehatan dan kebugaran yang revolusioner, tetapi juga dibuat dengan desain yang stylish dan timeless sesuai dengan esensi Fashion Forward. Desain premium yang dibawa oleh HUAWEI WATCH GT 4 dan WATCH Ultimate ini sejalan dengan komitmen Huawei yang senantiasa berusaha memberikan pengalaman istimewa yang mengkombinasikan antara inovasi fitur canggih dengan desain elegan nan nyaman untuk menunjang setiap penampilan pengguna.“Kami dengan bangga menghadirkan HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate di Indonesia yang juga menandai satu dekade komitmen Huawei terhadap teknologi wearable untuk menyajikan teknologi-teknologi canggih dan terdepan di industri dan mendobrak batasan yang ada, kami percaya kedua smartwatch terbaru dari Huawei yang tidak hanya mengedepankan fitur kesehatan andal, tetapi juga desain yang premium dan stylish ini mampu menunjang gaya hidup yang semakin berkembang saat ini. Kami melihat bahwa masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya aktivitas yang lebih sehat untuk hidup yang lebih harmonis. Sebelumnya, salah satu permasalahan utama perangkat smartwatch pada umumnya adalah desain monoton yang terlalu berfokus pada fitur. Melalui HUAWEI WATCH GT 4 dan HUAWEI WATCH Ultimate. kami mengkombinasikan dua hal penting tersebut dengan memberikan fitur kesehatan terbaik di kelasnya dengan desain premium, timeless, dan fashionable baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk gaya hidup aktif, sehat dan percaya diri," kata Country Head of Huawei Device Indonesia Patrick Ru.Sejak diperkenalkan pertama kali pada 2018, seri HUAWEI WATCH GT berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar perangkat wearable berkat perkembangan signifikan dalam fitur dan desain inovatif. Tahun ini, Huawei Device Indonesia kembali menghadirkan seri GT terbarunya yaitu HUAWEI WATCH GT 4 di Indonesia yang dibanderol mulai dari Rp3.499.000.HUAWEI WATCH GT 4 sudah bisa didapatkan secara pre-order mulai 5 Oktober 2023. Selama periode pre-order hingga 27 Oktober, pelanggan bisa mendapatkan hadiah dengan total senilai Rp1.800.000 berupa HUAWEI FreeBuds SE 2, strap gratis, promo trial di Celebrity Fitness selama 14 hari, dan layanan garansi resmi selama 2 tahun.HUAWEI WATCH GT 4 hadir dengan dua macam ukuran yakni 46 mm dan 41 mm dengan beragam pilihan warna dan strap. HUAWEI WATCH GT 4 46 mm memiliki desain octagonal dial dengan kesan energik dan kokoh untuk meningkatkan rasa percaya diri di mana pun. Ukuran 46 mm hadir dengan warna hitam dengan strap hitam fluoroelastomer dengan kesan atletis nan elegan yang dibanderol seharga Rp.3499.000, cokelat dengan strap berbahan kulit untuk tampilan klasik yang stylish seharga Rp3.599.000, hijau yang dibanderol seharga Rp3.599.000 secara unik berbahan dasar daur ulang yang mengkombinasikan 70 persen nylon dengan polyester dari botol plastik yang cocok untuk bergaya maupun berolahraga, dan bagi kamu yang ingin tampil formal, profesional, dan mewah ada pilihan warna abu-abu yang memiliki strap stainless yang dibanderol seharga Rp5.499.000.Bagi kaum perempuan, HUAWEI WATCH GT 4 hadir dengan ukuran 41 mm yang elegan berkat pendant design. Tidak hanya nyaman di pergelangan, desain ini membuat penampilan smartwatch bak perhiasan berestetika tinggi. Dari segi varian warna dan bahan strap, HUAWEI WATCH GT 4 41mm terbagi menjadi tiga varian.Pertama, putih yang memadukan casing stainless steel berwarna emas dengan strap kulit putih bersih yang memberikan kesan mewah dan elegan, varian ini dibanderol seharga Rp3.599.000. Kemudian, varian silver dengan strap stainless yang memberikan kesan profesional sekaligus fashionable bagi siapapun yang menggunakannya, ditawarkan seharga Rp5.499.000. Pilihan berikutnya, warna hitam yang siap menemani setiap kegiatan aktif penggunanya, yang spesial akan hadir pada 11 November 2023 secara online.Seluruh koleksi HUAWEI WATCH GT 4 tersedia secara online via HUAWEI Official Store di Shopee, Tokopedia, BliBli, Lazada, eraspace.com, dan DatascripMall.ID. Pelanggan juga dapat memanfaatkan opsi cicilan 0% melalui SPaylater hingga 6 bulan, tanpa biaya penanganan apa pun. Jangan lewatkan juga penawaran menarik berupa diskon hingga 65% untuk beragam pilihan tablet, laptop, perangkat yang dapat dikenakan, dan earphone TWS di Shopee Brand Day, dan kunjungi Toko Resmi Huawei pada 5 dan 6 Oktober 2023. Pemesanan HUAWEI WATCH GT 4 juga bisa dilakukan secara offline di jaringan HUAWEI Experience Store, ritel Erafone di seluruh Indonesia, Urban Republic, serta partner penjualan offline resmi lainnya.Selain desain smartwatch yang stylish, HUAWEI WATCH GT 4 juga didukung dengan kejernihan layar jam AMOLED (1,43 inci untuk varian 46mm dan 1,32 inci untuk varian 41mm) yang mendukung fitur Always-on Display (AOD). Tak ketinggalan, pengguna pun bisa memilih berbagai watch face hingga 25 ribu jenis di HUAWEI Watch Face Store yang sesuai dengan ekspresi dan gaya sehari-hari.Dengan variasi tampilan smartwatch elegannya, HUAWEI WATCH GT 4 dapat diandalkan sebagai pilihan fashion utama untuk keseharian, sebagai berikut:Untuk menghadiri berbagai acara resmi, lengkapi gaya pakaian formal dengan HUAWEI WATCH GT 4. Selain memasang watch faces yang elegan, smartwatch ini pun bisa dipadankan dengan strap Stainless Steel dan Brown Leather (varian 46mm) untuk tampilan stylish layaknya arloji premium tradisional yang makin meningkatkan rasa percaya diri. Untuk perempuan, varian 41mm White Leather dan Stainless Steel juga siap membuat penggunanya semakin elegan dan tetap terlihat profesional.Saat berolahraga di mana pun dan kapan pun, pengguna bisa tetap tampil sporty dan nyaman dengan HUAWEI WATCH GT 4. Hadir dalam dua varian strap, Green Nylon dan Black Fluorine Rubber, bahan nilon dan karet yang sintetis tidak membatasi gerak dan tetap terasa nyaman meski pergelangan tangan berpeluh di tengah aktivitas fisik.Berbicara olahraga, HUAWEI WATCH GT 4 juga bisa menjadi “pelatih” olahraga yang cerdas. Dilengkapi dengan Activity Ring terbaru yang menyajikan data jumlah pembakaran kalori, durasi latihan, dan catatan waktu aktivitas pengguna. Smartwatch ini mendukung pemantauan latihan dengan lebih dari 100 mode workout. Pengguna juga dapat menonton lebih dari 200 video tutorial untuk olahraga yang lebih komprehensif. Tak perlu takut tersesat saat joging atau hiking, sunflower antenna pada smartwatch ini membuat sinyal GPS lebih andal dalam bernavigasi serta menyajikan fitur route back yang memberikan rute kembali ke lokasi semula.HUAWEI WATCH GT 4 menjadi pelengkap fashion statement sehari-hari. Hadir dengan varian strap Green, Brown Leather (46mm) dan White Leather (41mm), tampilan kulit yang berkelas bisa dipadupadankan dengan berbagai outfit untuk tampil lebih trendy.Dalam keseharian, HUAWEI WATCH GT 4 bisa diandalkan dengan daya tahan baterai terdepan di kelasnya, yaitu hingga 14 hari (46mm) dan hingga 7 hari (41mm). Kompatibel dengan HarmonyOS, Android dan juga iOS, smartwatch ini bisa disambungkan untuk menjadi asisten yang cerdas, dari menerima notifikasi serta membalas pesan WhatsApp atau Facebook Messenger hingga menerima panggilan suara, semua dari pergelangan tangan.Sebagai bagian dari esensi merek terbaru Huawei, Fashion Forward, Huawei yakin setiap pengguna dapat mengedepankan manajemen Kesehatan mereka sambil tetap tampil gaya. HUAWEI WATCH GT 4 menjadikan teknologi pintar sebagai bagian penting dari hidup sehat, menambahkan tiga fitur kesehatan utama, yakni Pulse Wave Arrythmia Analysis, Manajemen Siklus Menstruasi 3.0, dan Sleep Breathing Awareness.Dengan pengalaman penelitian dan pengembangan kumulatif selama lebih dari 8 tahun, HUAWEI WATCH GT 4 memberikan peningkatan pada teknologi pemantauan indikator kesehatan TruSeenTM 5.5+ yang memberikan hasil pemantauan kesehatan jantung yang lebih akurat sebesar 30% selama melakukan aktivitas dinamis (misalnya berlari, lompat tali) atau lingkungan bersuhu rendah, serta pemantauan kadar oksigen dalam darah (SpO2) 15% lebih akurat jika dibandingkan pendahulunya. HUAWEI WATCH GT 4 juga dilengkapi dengan fitur Pulse Wave Arrhythmia Analysis yang secara berkala mendeteksi irama jantung lewat berbagai indikator. Alhasil, smartwatch ini mampu mendeteksi risiko aritmia dengan tepat dan mudah.Bagi para perempuan, jam tangan pintar ini juga menambahkan Manajemen Siklus Menstruasi 3.0 yang secara cerdas menganalisis dan mempelajari indikator fisiologis pengguna, seperti detak jantung saat tidur, suhu tubuh, laju pernapasan, dan banyak lagi, untuk memprediksi periode menstruasi. Hal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang yang mengalami siklus yang kurang teratur, sehingga dapat mencegah mereka melakukan perubahan gaya hidup pada saat-saat penting dalam siklus tersebut.Smartwatch ini juga didukung oleh teknologi TruSleepTM 3.0 yang ditingkatkan untuk memberikan hasil pemantauan tidur yang lebih baik. Tak hanya menyajikan data komprehensif terkait siklus tidur dan membantu menyesuaikan kebiasaan tidurnya, HUAWEI WATCH GT 4 dilengkapi dengan fitur Sleep Breathing Awareness yang mampu memantau ketidakteraturan pernapasan saat tidur, atau gangguan sleep apnea.Selain HUAWEI WATCH GT 4, hadir HUAWEI WATCH Ultimate. Smartwatch ini ditujukan untuk para petualang yang berani mendobrak segala batasan juga tersedia untuk pre-order seharga Rp12.999.000. HUAWEI WATCH Ultimate hadir dengan warna Voyage Blue yang menambah kesan premium saat bereksplorasi.Selama masa pre-order mulai 5 Oktober hingga 27 Oktober 2023, pelanggan akan mendapatkan gratis HUAWEI FreeBuds Pro 2, HUAWEI WATCH Ultimate strap, Garuda Indonesia GPS Signature Voucher, dan garansi selama 2 tahun. HUAWEI WATCH Ultimate akan tersedia di HUAWEI Official Store di Tokopedia dan dapat dibeli secara langsung di HUAWEI Authorized Experience Store di seluruh Indonesia.HUAWEI WATCH Ultimate merupakan smartwatch Pertama dengan bahan Zirconium berdaya tahan tinggi dengan kemampuan menyelam hingga 100 meter. Dengan teknik produksi arloji premium tradisional dan teknologi cutting-edge, HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue adalah smartwatch pertama di kelasnya yang menggunakan material Zirconium, liquid metal yang umum jadi bahan arloji premium hingga pesawat luar angkasa. Alhasil, HUAWEI WATCH Ultimate teruji lebih kokoh, tahan banting, dan tahan karat. Ketahanan smartwatch ini juga disempurnakan dengan layar LTPO AMOLED kaca berbahan safir seluas 1,5 inci, menjadikan layar ini yang terkuat dan terbesar di kelasnya sehingga cocok untuk kegiatan outdoor.Berikut ini fitur utama yang membuat HUAWEI WATCH Ultimate bisa tahan digunakan di berbagai skenario ekstrem:Untuk para penggemar diving, HUAWEI WATCH Ultimate untuk pertama kalinya telah dibekali dengan teknologi kedap air, terbukti dengan ketahanan hingga kedalaman 10 ATM atau 100 meter serta sertifikasi ISO22810 dan EN13319. Selain itu, smartwatch ini juga memiliki Scuba Diving Mode (technical & recreational) dan Free Diving Mode berbasis algoritma profesional Bühlmann yang ramah untuk penyelam baru maupun veteran. Kala menyelam, smartwatch ini menampilkan data penting sehingga aktivitas menyelam tetap aman.Tak hanya laut, HUAWEI WATCH Ultimate mendukung eksplorasi di lingkungan ekstrem lainnya. Smartwatch ini dilengkapi dengan mode ekspedisi yang cocok untuk dibawa berpetualang, dilengkapi dengan lima sistem navigasi utama (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU dan QZSS) dan five-system GNSS serta fitur penanda lokasi, serta mode malam yang cocok untuk sang petualang yang ingin mengarungi medan yang ekstrim. Tak ketinggalan, ada juga fitur Power Management untuk memastikan kinerja smartwatch tetap optimal sesuai daya. Agar tetap aman dan sehat, HUAWEI WATCH Ultimate juga terus mengukur tanda vital tubuh dan segera memberitahu apabila terjadi abnormalitas.Selama masa pre-order mulai 5 Oktober hingga 27 Oktober 2023, pelanggan akan mendapatkan gratis HUAWEI FreeBuds Pro 2, HUAWEI WATCH Ultimate strap, Garuda Indonesia GPS Signature Voucher, dan garansi selama 2 tahun. HUAWEI WATCH Ultimate akan tersedia di HUAWEI Official Store di Tokopedia dan dapat dibeli secara langsung di HUAWEI Authorized Experience Store di seluruh Indonesia. Selain itu, pelanggan juga bisa mulai mendapatkan HUAWEI WATCH Ultimate Design, smartwatch pertama berlapis emas dari Huawei seharga Rp41.999.000, tersedia cicilan 0% selama 12 bulan dan tersedia HUAWEI Authorized Experience Store (Taman Anggrek, Kota Kasablanka, dan Grand Indonesia), Erafone, dan Tokopedia. Selama masa pre-order mulai 5 Oktober hingga 27 Oktober 2023, pelanggan akan mendapatkan gratis HUAWEI FreeBuds Pro 2, HUAWEI WATCH Ultimate strap, Garuda Indonesia GPS Signature Voucher, dan garansi selama 2 tahun.Selain fitur menarik yang ditawarkan produk-produk barunya, Huawei memperkenalkan “Light up Your Rings’, yang berlangsung mulai 16 Oktober 2023, mendorong pengguna untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Pengguna dapat memperoleh medali dengan bergabung dalam perjalanan transmormatif ini. Gunakan hashtag #lightuprings untuk membagikan kemajuan Anda dan menginspirasi orang lain. Kunjungi Aplikasi Huawei Health untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Light up your rings, better health everyday!Pada hari yang sama, Huawei Device Indonesia juga memperkenalkan tablet terbaru yang akan segera hadir pada awal November mendatang, yaitu HUAWEI MatePad 11 PaperMatte Edition. Tablet ini hadir dengan layar PaperMatte yang mampu meminimalisir screen-glare. Layar ini mampu mengurangi interfensi cahaya secara signifikan, sehingga menghasilkan tampilan bebas pantulan, bahkan di kondisi dengan penerangan silau sekalipun.