Dikira Mau Rilis Hape Baru, Ternyata realme Ganti Slogan di Tahun Baru

Jakarta: Masih ingat kemarin realme di Indonesia dan India kompak mengunggah poster berupa kode morse di media sosial? Kini misteri di balik unggahan itu sudah terungkap. Bukan teaser peluncuran hape baru melain realme cuma ganti slogan.Ya, kode morse dari unggahan tersebut memang sudah lebih dulu berhasil dipecahkan penggemar gadget. Unggan realme ternyata menampilkan kode yang dibaca sebagai ‘Make it real’ dan ternyata menjadi slogan baru mereka di 2024.Bukan ‘Dare to leap’ kini slogan realme menjadi ‘Make it real’, rebranding ini juga disampaikan oleh pendiri sekaligus CEO realme yaitu Sky Li dalam surat terbuka untuk karyawan dan publik. Dia menyebut orientasi realme akan berubah dari ‘opportunity-oriented’ menjadi ‘brand-oriented’.Pada awal lima tahun ke depan, berdasarkan wawasan mendalam tentang anak muda yang menjadi basis pengembangan perusahaan, realme akan mengubah posisi mereknya dari strategi berbasis tren menjadi strategi lebih terbuka dan menjangkau lebih luas.“Pada awal lima tahun ke depan, berdasarkan wawasan mendalam tentang anak muda yang menjadi basis pengembangan perusahaan, realme mengubah posisi mereknya dari strategi berbasis tren menjadi strategi lebih terbuka dan menjangkau lebih,” kata Sky Li.Sky Li menyatakan bahwa realme selalu mengedepankan anak muda dan berfokus kepada pengguna untuk meningkatkan daya saingnya di tiga bidang yaitu kekuatan produk, kekuatan teknologi, dan kekuatan merek.Selain itu, realme akan fokus untuk meningkatkan pengalaman produk di tiga sektor yaitu performa, fotografi, dan desain, berkolaborasi dengan lebih dari 30 mitra teknologi terkemuka serta berinvestasi lebih besar dalam penelitian dan pengembangan.Pada sisi merek, realme akan tetap berfokus untuk menjawab kebutuhan para anak muda dan menjangkau lebih banyak generasi muda di seluruh dunia dengan mengoptimalkan mekanisme customer insight agar lebih adaptif dan responsif dalam pendekatannya.Slogan baru ‘Make it real’ disebut pihak realme lebih berfokus ke anak muda dengan membawa manfaat yang nyata, jelas, dan dapat dirasakan langsung. Mereka menegaskan akan tetap setia menjadi merek yang bertumbuh bersama anak muda.