Acer Bersiap Rilis Rangkaian Laptop Terbaru di Indonesia

Jakarta: Acer telah mengumumkan serangkaian laptop terbarunya di ajang CES 2024 lalu, dan kini mengonfirmasi bahwa jajaran perangkat tersebut, termasuk Swift Go 14, Swift X 14, Predator Helios 16/18, Predator Helios Neo 16, hingga Aspire 3D Spatial Lab akan dihadirkan di pasar Indonesia dalam waktu dekat.“Line up laptop consumer terbaru Acer ini mungkin akan mulai tersedia di Indonesia pada Q1 atau awal Q2 tahun ini, sekitar bulan Maret atau April,” ujar Product Manager Consumer Acer Indonesia Matius John Tirtawirya.Sedangkan untuk jajaran laptop gaming, Acer menyebut akan merilis perangkat terbaru mereka di Tanah Air pada bulan Februari mendatang. Acer menjelaskan bahwa laptop terbarunya tersebut telah didukung oleh prosesor Intel Core Ultra terbaru.Sebagai informasi, prosesor Intel Core Ultra terbaru ini telah dilengkapi oleh NPU untuk mendukung pemrosesan AI secara independen. Selain itu, prosesor ini juga didampingi oleh iGPU Intel Arc, digadang lebih kuat jika dibandingkan dengan grafis terintegrasi pada generasi sebelumnya.Acer akan merilis sejumlah lini laptop consumer ke Tanah Air, dan dua model laptop Swift terbaru yang dirilis terlebih dahulu adalah Swift Go 14 dan Swift X 14. Swift Go 14 hadir dengan layar OLED 14 inci beresolusi 2.8K 90Hz dan didukung opsi prosesor hingga Intel Core Ultra 9 H-Series.Salah satu fitur menarik usungan Acer Swift Go 14 adalah kehadiran tombol virtual berlogo SWIFT di dalam area touchpad. Mengusap ke arah kanan di atas logo tersebut akan menampilkan tombol kendali pemutaran, memungkinkan pengguna Play/Play media, mengatur volume atau mute, dan mengusap logo ke arah kiri akan menyembunyikan tombol tersebut.Sementara itu, Swift X 14 hadir dengan spesifikasi layar OLED 14,5 inci beresolusi 2.8K 120Hz dan bersertifikasi Calman Verified Display. Laptop ini didukung prosesor hingga Intel Core Ultra 7 H-Series, serta berbekal kartu grafis diskrit hingga NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile.Sebagai informasi, Acer juga mengumumkan Swift Go 16, Swift X 16, dan Aspire Vero 14/16 di ajang CES 2024. Acer juga mempersiapkan dua laptop gaming lini Predator, yaitu Predator Helios 16/18 dan Predator Helios Neo 16.Acer menjelaskan Helios akan menyasar pengguna yang menginginkan laptop gaming kelas atas dengan spesifikasi top notch di pasaran, sedangkan Helios Neo 16 lebih ditujukan ke pengguna yang mempertimbangkan anggaran saat akan membeli laptop gaming.Soal spesifikasi, Predator Helios 16/18 akan didukung prosesor hingga Intel Core Ultra 9 HX-Series dan kartu grafis diskrit hingga NVIDIA GeForce RTX 4090. Sementara itu, Predator Helios Neo 16 akan didukung prosesor hingga Intel Core Ultra 9 HX-Series dan kartu grafis diskrit hingga NVIDIA GeForce RTX 4060.Acer turut mengindikasikan Predator Triton Neo terbaru dengan dukungan prosesor Intel Meteor Lake akan menyapa konsumen Indonesia. Tidak hanya itu, Acer juga mengindikasikan peluang Aspire 3D 15 SpatialLabs dipasarkan di Tanah Air.Sebagai informasi, Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs adalah laptop berkemampuan menampilkan konten 3D tanpa kacamata khusus.