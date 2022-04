AMD EPYC Hadirkan Keunggulan Komputasi untuk Tim Mercedes-AMG Petronas F1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: AMD dan Tim Mercedes-AMG Petronas Formula One (F1) memamerkan performa prosesor AMD EPYC meningkatkan kapasitas pengujian aerodinamis dan berkontribusi pada tim Mercedes-AMG Petronas.“Untuk tim F1, memiliki analisis komputasi aerodinamika yang paling efektif dapat berarti perbedaan antara menang dan kalah dalam perlombaan. Dengan prosesor AMD EPYC, tim Mercedes-AMG F1 dapat melakukan iterasi pada desain kendaraan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan sistem mereka sebelumnya,” ujar Senior Vice President and General Manager Server Business Unit AMD Dan McNamara.AMD mengklaim bahwa dengan menggunakan prosesor AMD EPYC, tim mampu mencapai peningkatan kinerja 20 persen untuk beban kerja computational fluid dynamics (CFD) yang digunakan untuk pemodelan dan menguji arus aerodinamis mobil F1 mereka.Selain itu dengan prosesor AMD EPYC, tim Mercedes-AMG Petronas F1 diklaim mampu mendorong batasan dari hal yang mungkin dilakukan dengan CFD, dengan mengembangkan aerodinamika inovatif, sembari memberikan kinerja harga yang diperlukan untuk memenuhi aturan anggaran yang ditetapkan oleh Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).Sebagai informasi, aerodinamika adalah beberapa beban kerja teknis paling rumit di antara tim F1 dan memerlukan prosesor dan server canggih untuk menjalankan analisis dan benchmark. Selain itu, FIA telah mengembangkan kerangka kerja yang rumit yang menentukan kinerja CFD dan waktu angin yang diizinkan untuk digunakan oleh tim F1.Kerangka kerja tersebut ditujukan dalam upaya untuk menghindari memberikan keunggulan kompetitif tidak adil kepada tim dengan lebih banyak sumber daya. Head of Aero Development Software at Mercedes-AMG Petronas F1 Simon Williams menyebut bahwa prosesor AMD EPYC menawarkan pihaknya platform yang memberikan kinerja aerodinamis hari demi hari.Kinerja tersebut, lanjut Williams pada kemungkinan tingkatan tertinggi sambil memenuhi tujuan pihaknya pada waktu penyelesaian lebih cepat untuk iterasi desain. Sebagai pengingat, tim AMD and Mercedes-AMG Petronas Formula One pertama kali mengumumkan kemitraan multi-tahun pada tahun 2020 lalu, menggabungkan semangat kedua perusahaan untuk kinerja ekstrem.