IndiHome Resmi Jadi Satu dengan Telkomsel, Namanya Telkomsel One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Telkomsel akhirnya mengumumkan dan meresmikan produk barunya yang kini terintegrasi dengan IndiHome, namanya adalah Telkomsel One. Produk ini menjadi implementasi layanan dan strategi Fixed Mobile Convergence (FMC).FMC adalah bentuk layanan yang menggabungkan layanan koneksi internet mobile alias seluler dan fixed mobile yaitu fiber optic di rumah. Telkomsel One kini menyediakan akses ke Telkomsel Prabayar, Halo, Orbit, dan IndiHome dalam satu touch point.Telkomsel One menyediakan berbagai pilihan paket unggulan yang customer centric sesuai kebutuhan pelanggan, dengan harga mulai dari Rp 120 ribu untuk satu bulan berlangganan, antara lain melalui Paket Complete yang mencakup layanan IndiHome, Orbit, dan Kuota Keluarga (paket mobile).Selanjutnya yaitu Paket Dynamic yang mencakup layanan IndiHome dan Kuota Keluarga (paket mobile), serta Paket Easy yang mencakup layanan Orbit dan Kuota Keluarga (paket mobile). Paket Telkomsel One sudah dapat dinikmati oleh masyarakat di 501 kabupaten/kota wilayah di Indonesia mulai 21 Juli 2023.“Hadirnya Telkomsel One menjadi salah satu perwujudan komitmen kami dalam keberlanjutan implementasi layanan inisiatif konvergensi fixed dan mobile broadband yang akan menghadirkan pengalaman konektivitas broadband dengan layanan yang terintegrasi dan tanpa kendala (seamless), baik di dalam maupun di luar rumah, tanpa terikat pada satu teknologi jaringan tertentu,” ujar Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam.“Telkomsel One diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terdepan yang akan semakin membuka lebih banyak peluang kemudahan bagi pelanggan Telkomsel untuk menikmati pemerataan konektivitas digital yang andal,” katanya.Telkomsel One juga menghadirkan beragam keunggulan layanan lainnya yang dapat dinikmati pelanggan, seperti kecepatan IndiHome hingga 2 Gbps, kuota data Orbit hingga 20 GB, Kuota Data Keluarga hingga 80 GB yang dapat dibagikan ke enam nomor.Layanan Closed User Group (CUG) yang memungkinkan melakukan telepon dan SMS sepuasnya di dalam grup yang sama, IPTV Channel (seperti Cinemax dan HBO), kebebasan akses dalam memilih berbagai layanan hiburan digital (Disney+ Hotstar, MAXStream, dan Vidio), layanan Voice/SMS over Wi-Fi yang memanfaatkan jaringan Wi-Fi.Telkomsel juga menyediakan program khusus free open all channel layanan IPTV bagi seluruh pelanggan IndiHome selama periode 21 hingga 31 Juli 2023, serta program penambahan kecepatan akses internet yang lebih tinggi hingga 100 Mbps tanpa penambahan harga paket yang dimiliki.Telkomsel menggelar promo gratis biaya instalasi untuk pengguna yang baru berlangganan IndiHome dengan minimal paket kecepatan 50 Mbps, selama periode 21 Juli hingga 31 Agustus 2023.