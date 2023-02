NVIDIA GTC 2023 Siap Digelar, Fokus ke Perkembangan AI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: NVIDIA mengumumkan Founder dan CEO Jensen Huang akan menyampaikan keynote pembuka di GTC 2023, yang mencakup perkembangan terbaru dalam AI generatif, metaverse, model bahasa besar, robotika, komputasi awan, dan lainnya.Diperkirakan ada lebih dari 250.000 orang mendaftar untuk acara yang akan berlangsung selama empat hari tersebut. Ajang ini akan mencakup 650+ sesi dari para peneliti, pengembang, dan pemimpin industri di hampir setiap domain komputasi.GTC juga akan menampilkan sesi obrolan dengan Huang dan salah satu pendiri OpenAI Ilya Sutskever, ditambah pembicaraan oleh Demis Hassabis dari DeepMind, Emad Mostaque dari Stability AI, dan masih banyak lainnya.Pendaftaran gratis dan sudah dibuka di halaman ini “Ini adalah momen paling luar biasa dan bersejarah yang kami lihat untuk AI,” kata Huang. “Teknologi AI baru dan adopsi yang menyebar dengan cepat mengubah sains dan industri, dan membuka batas baru bagi ribuan perusahaan baru. Ini akan menjadi GTC terpenting kami.”Keynote Huang akan disiarkan langsung pada hari Selasa, 21 Maret, pukul 8 pagi waktu Pasifik dan tersedia rekaman on demand sesudahnya. Pendaftaran tidak diperlukan untuk melihat keynote. Teks terjemahan dalam bahasa Inggris akan tersedia untuk keynote dan sesi-sesi.Pembicara terkemuka lainnya termasuk:1. Chike Aguh, Chief Innovation Officer, Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat2. Soumith Chintala, Peneliti, Meta and Pencipta PyTorch3. Paul Debevec, Chief Research Officer, Netflix Eyeline Studios4. Kathryn Guarini, CIO, IBM Corporation5. Tony Hemmelgarn, CEO, Siemens Digital Industries Software6. Sergei Levine, Associate Professor, UC Berkeley7. Thomas Schulthess, Director, Swiss National Supercomputing Centre, ETH Zurich8. Kathy Smith, Artist dan Professor, USC9. Ashok Srivastava, Chief Data Officer, IntuitPerusahaan dan organisasi lainnya yang berpatisipasi di antaranya: Amazon Robotics, AWS, ByteDance, Dell Technologies, Deloitte, Epic Games, Ford Motor Company, Fraunhofer, General Motors, Google, HPE, Jaguar Land Rover, Lenovo, Lockheed Martin, Mercedes Benz, Microsoft, MIT, Oracle Cloud, Pixar, Samsung, Shell, TSMC, United States Space Force and VMware.GTC juga akan menyertakan panel dari peneliti ternama di industri, sambutan oleh Kepala Ilmuwan NVIDIA Bill Dally, dan 65+ sesi yang berfokus pada AI generatif. Diskusi Huang dengan Sutskever, kepala ilmuwan dan salah satu pendiri OpenAI, akan disiarkan pada 22 Maret, pukul 9 pagi waktu Pasifik, dan tersedia rekaman on demand sesudahnya.GTC memberikan dukungan peserta di semua tahap karir kesempatan belajar. Pendaftar dapat mengikuti workshop teknis dengan bimbingan langsung sehari penuh, yang ditawarkan oleh NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) dengan harga diskon. Dua puluh delapan workshop yang akan ditawarkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Korea, Jepang, dan Mandarin Klasik.Sebagai bagian dari upaya NVIDIA untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja AI dan menciptakan ekosistem AI yang lebih inklusif, GTC akan menawarkan pelatihan dan sesi termasuk Mengubah Dunia Dengan Berkarir dalam AI, Dasar-dasar Deep Learning, dan Rancangan untuk Menjadi Peneliti Siswa yang Efektif untuk pekerja tahap awal dan peserta yang masih mahasiswa.Selain itu, NVIDIA memberikan kredit untuk lokakarya DLI di GTC ke institusi yang melayani minoritas seperti HBCU, HSI, dan kampus komunitas.GTC menawarkan kesempatan kepada para pemula untuk belajar langsung dari pakar AI, ilmu data, dan pembelajaran mesin. NVIDIA Inception, sebuah program global yang dirancang untuk mendidik startup mutakhir dengan 13.000+ anggota, akan menyelenggarakan program yang bertujuan membantu startup mengembangkan bisnis mereka dan mendapatkan pengetahuan industri.Program NVIDIA Venture Capital Alliance, yang memiliki 400 perusahaan VC sebagai anggota, akan menyelenggarakan sesi yang dirancang untuk investor.Sesi untuk startup meliputi Essential Tech for GenAI Startups, Emerging Venture Themes for 2023 - Generative AI dan Riding the Wave - Generative AI for Startups.