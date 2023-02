Infinix Bersiap Bawa Zero 5G 2023 ke Indonesia 20 Februari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Infinix mengumumkan akan memboyong versi terbaru untuk seri Zero ke Tanah Air. Merek yang bermarkas di Shenzhen, Cina tersebut ingin mengulang kesuksesan dari seri Zero 5G dengan merilis Zero 5G 2023.Seri Zero dikenal mengedepankan teknologi yang tertanam dipatok dengan harga bersaing. Infinix percaya bahwa Zero 5G 2023 akan memberikan spesifikasi yang lebih kencang. Sergio Ticoalu, Regional Integrated Marketing Manager Southeast Asia mengatakan bahwa akan selalu meneruskan warisan yang sudah diberikan oleh seri Zero.“Lewat performa yang bisa dibilang gahar gak wajar, Infinix Zero 5G 2023 siap untuk menjadi pilihan utama konsumen yang mencari smartphone paket lengkap sekaligus value for money berkat spesifikasi yang dibawa. Infinix Zero 5G 2023 menjadi smartphone 5G pertama Infinix di tahun ini dan akan menjadi pembuka untuk produk-produk inovatif lainnya,” kata Sergio.Infinix Zero 5G 2023 menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 920 5G. Mereka mengklaim chipset ini bisa memberikan kenyamanan bagi para pengguna, sekaligus meningkatkan performa dibanding generasi sebelumnya.Membahas smartphone keluaran terbaru maka tidak luput dari sisi penyimpanan memori atau storage yang dimiliki. Infinix Zero 5G 2023 mempunyai kapasitas penyimpanan 256GB dan dilengkapi RAM 8GB. RAM bisa diperbesar hingga 13GB.Untuk daya tahan baterai Infinix Zero 5G 2023 sudah 5.000mAh, cukup besar untuk smartphone saat ini. Baterai berdaya besar ini berduet dengan teknologi fast charging mencapai 33W. Konsumen atau calon pengguna yang penasaran dengan kecanggihan yang diberikan oleh Infinix Zero 5G 2023, bisa mengikuti acara peluncurannya pada 20 Februari 2023.