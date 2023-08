Ekosistem Seluler Asia Pasifik Dorong Penggunaan Apps Store Alternatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan Original Equipment Manufacturers (OEM) seluler dan apps store alternatif menghasilkan lebih dari 50 persen pengiriman handset global pada tahun 2022, dan peraturan baru di seluruh negara-negara Asia Pasifik (APAC) mendiversifikasi ekosistem seluler di tahun-tahun mendatang.Ini termasuk keputusan terbaru dari Komisi Persaingan India melawan Google yang memerintahkan perusahaan untuk membuka ekosistem Android untuk persaingan. Undang-undang serupa juga disahkan di Korea Selatan terhadap Apple dan Google.Dominasi Google dan Apple pada ekosistem seluler telah memengaruhi cara pengembang mendistribusikan aplikasi mereka selama dekade terakhir. Ini termasuk mengambil potongan 30 persen dari semua pembelian dalam aplikasi yang dilakukan di dalam apps store mereka, yang secara dramatis memengaruhi pendapatan pengembang.Baru-baru ini, kerangka Transparansi Pelacakan Aplikasi Apple menunjukkan bahwa aplikasi tidak dapat lagi memastikan keakuratan penargetan mereka atau melihat dampak sebenarnya dari apa yang mereka belanjakan, sementara Google berencana untuk meluncurkan sesuatu yang serupa OEM Seluler dengan menawarkan alternatif praktis untuk dominasi Apple.Google memonopoli melalui apps store khusus mereka sendiri, yang disebut toko aplikasi alternatif, di mana mereka dapat langsung mendistribusikan aplikasi ke pelanggan mereka, sambil memastikan atribusi berfungsi dengan benar.Menurut Robert Wildner, co-founder dan CEO di Avow, selama bertahun-tahun, monopoli ekosistem periklanan GAFA yang tidak tertandingi telah menentukan bagaimana brand membuat kampanye. Dengan bekerja sama dengan OEM seluler, pemasar dapat memperoleh kembali kebebasan memilih mereka dan masih menemukan cara untuk melacak dan mengoptimalkan kampanye.“Apps store alternatif adalah pilihan yang layak untuk brand dari semua vertikal, mulai dari hiburan hingga m-commerce dan juga game seluler. Saat peraturan baru diberlakukan di pasar APAC dan Barat, OEM seluler harus menjadi bagian default dari bauran pemasaran bisnis pada tahun 2023 dan seterusnya.”OEM Seluler memungkinkan pengembang menawarkan banyak keuntungan lainnya seperti untuk potongan ketat 30 persen dari pembelian dalam aplikasi Apple dan Google. Produsen smartphone Tiongkok tidak mengharuskan pengembang untuk membayar biaya apa pun di luar wilayah Tiongkok daratan pada tahap ini - peluang besar untuk menghemat biaya dan menerapkan solusi penagihan yang berbeda.Pengembang aplikasi masih dapat menjalankan kampanye terlacak deterministik dengan ID iklan OEM. Ini disebut Open Anonymous Device Identifier (OAID), dan tidak tunduk pada batasan yang sama dengan Apple atau Google.OEM Seluler juga menawarkan akses ke pemirsa yang belum dimanfaatkan di seluruh dunia, yang biasanya tidak dapat dijangkau oleh pemasar melalui Apple atau Google Play Storel serta menawarkan tingkat akuisisi pengguna yang lebih tinggi sekaligus membayar biaya per pemasangan yang lebih rendah.Efektivitas biaya ini mungkin merupakan manfaat terbesar, terutama dalam iklim ekonomi saat ini. Dengan OEM seluler, pengiklan hanya membayar untuk penginstalan, membantu mereka membelanjakan lebih efisien untuk pengguna yang berkualitas lebih baik.Karena adopsi OEM seluler terus berkembang, semakin banyak pengembang yang beralih ke apps store alternatif untuk membantu mereka mencapai sasaran pertumbuhan. Ebook terbaru Avow, Everything You Need to Know About Mobile OEM Advertising and Alternative App Stores (Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Periklanan OEM Seluler dan Apps Store Alternatif), dibuat untuk membantu brand lebih memahami industri ini, mencakup format iklan, kasus penggunaan per vertikal, dan cara menyiapkan kampanye.Avow adalah perusahaan pemasaran pertumbuhan aplikasi global yang berspesialisasi dalam periklanan OEM seluler. Dari dua belas kantornya di seluruh dunia, Avow mengklaim menghubungkan klien dengan lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif harian dan menawarkan lebih dari 10 juta unduhan bulanan.Avow adalah Agensi inti untuk OEM teratas dan merupakan mitra solusi utama untuk Appsflyer, memberikan penawaran eksklusif kepada klien. Bekerja sama dengan merek global terkenal seperti Amazon Prime Video, AirAsia, Didi Group, Kredivo, perusahaan membantu pemasar untuk mengakses dan membeli iklan dengan mudah di apps store alternatif, membantu mereka membuka pasar baru.