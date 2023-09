iBooming Gelar TikTok Creator and Brand Fair 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: iBooming, platform digital berbasis SaaS (Software as a Service) mengumumkan acara iBooming TikTok Creator and Brand Fair 2023, yang bertajuk "Empowering in The Creative Industry", Sabtu, 2 September 2023.Acara ini diadakan dengan tujuan untuk menandai langkah iBooming sebagai TikTok Shop Affiliate Partner #iBoomingSohibTikTok, serta menjadi perhelatan untuk menghubungkan ratusan creators dan brand guna membina jaringan, kolaborasi, dan prospek bisnis di industri kreatif yang berkembang pesat.Dengan semakin meningkatnya popularitas platform TikTok, iBooming berkomitmen untuk memfasilitasi pertumbuhan komunitas content creator dan brand di lingkungan yang mendukung dan kolaboratif. Sampai dengan saat ini, iBooming mengklaim sudah bekerja sama dengan 400.531 active KoL, 29.710 daily active KoL, dan 1.012 cooperating brands per September 2023.Acara ini menjadi pertemuan kolaboratif serta kesempatan yang luar biasa bagi ratusan creator dan perwakilan brand untuk bertemu, berdiskusi, dan merencanakan kolaborasi yang inovatif dan saling menguntungkan.Selain itu, pameran kreatif (Exhibition) diadakan oleh brand yang hadir sekaligus berkesempatan untuk memamerkan produk dan layanan mereka kepada seluruh undangan. Sedangkan creators yang hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengekspresikan kreativitas nya dan memperluas jangkauan konten mereka melalui digital platform khususnya TikTok dalam mempromosikan brand.Dalam perhelatan tersebut, sejumlah pembicara dari TikTok, brand, dan top creators, memberikan wawasan berharga tentang tren terbaru di dunia kreatif, teknik pemasaran yang efektif, dan cara memanfaatkan platform TikTok dengan optimal.Lebih dari itu, melalui acara ini iBooming memberikan apresiasi atas kontribusi kreatif para creators serta brand, dengan memberikan penghargaan dalam berbagai kategori. Seperti Top in F&B, Fashion, Beauty and Skincare, Mom and Baby, serta Home Living."iBooming sangat bersemangat untuk menyelenggarakan iBooming TikTok Creator and Brand Fair 2023, sebuah perayaan kreativitas, kolaborasi, dan potensi tak terbatas dalam industri kreatif. Kami percaya bahwa dengan menyatukan komunitas yang dinamis ini, kami dapat menginspirasi gelombang kesuksesan dan inovasi baru serta mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif yang lebih luas," ujar Tomy Li, Co-Founder & Chief Operating Officer, iBooming.Lebih lanjut, Tomy menjelaskan bahwa iBooming tidak hanya sekadar menjadi platform, tetapi menjadi ekosistem untuk mendukung pertumbuhan serta kesuksesan semua pihak. "Kami ingin menjadi ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan semua pihak yang terlibat," pungkasnya.