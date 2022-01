Xbox Punya Konsel Seri S Khusus Tahun Baru Imlek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Microsoft merayakan Tahun Baru Imlek mendatang dengan merilis Year of the Tiger Xbox Series S khusus. Sebagai pengingat, Tahun Baru Imlek dirayakan pada tanggal 1 Februari mendatang, dan akan memasuki tahun harimau.Mengutip GSM Arena, konsol Xbox Series S khusus ini mengusung warna tradisional khas Tahun Baru Imlek, yaitu merah dan emas, dengan lukisan harimau Tiongkok menggunakan tinta hitam karya seniman bernama Bu2ma, atau dibaca Bu-er-ma.Microsoft hanya membuat 15 unit konsol Xbox Series S ini, dan konsumen Tiongkok dapat memenangkan konsel ini melalui tautan yang dibagikan melalui jejaring sosial Weibo dan bilibili. Sebagai pengingat, konsol edisi khusus Tahun Baru Imlek ini bukan perangkat spesial pertama Xbox.Microsoft juga menghadirkan lebih dari satu Xbox edisi khusus, termasuk Xbox edisi Halo Infinite, peringatan ulang tahun ke-20, dan Xbox Design Lab khusus. Sebelumnya, Microsoft Xbox mengakuisisi Activision Blizzard.Microsoft membeli perusahaan game pemilik franchise Call of Duty tersebut dengan nilai USD68,7 miliar secara tunai seperti dikutip dari The New York Times. Nilai ini diklaim sebagai akuisisi terbesar yang pernah dilakukan Microsoft selama 46 tahun berdiri.Sementara itu, Microsoft telah berhenti memproduksi seluruh konsol Xbox One. Perusahaan raksasa di bidang software ini menghentikan produksi Xbox One X dan Xbox One S digital setelah peluncuran Xbox Series X.Kemudian setelahnya, Microsoft secara diam-diam menghentikan produksi Xbox One S pada akhir tahun 2020 lalu, dan hanya memasarkan stok yang masih tersisa.Senior Director Xbox Console Product Marketing Cindy Walker menyebut untuk terfokus pada produksi Xbox Series X dan S, pihaknya menghentikan produksi seluruh konsol Xbox One pada akhir tahun 2020.